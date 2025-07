Líderes da Câmara criticam ação do governo no STF contra derrubada do IOF e veem como 'tiro no pé'

Após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a derrubada do decreto presidencial que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), líderes da Câmara dos Deputados afirmaram que a medida é uma "declaração de guerra" ao Legislativo e um "tiro no pé".

O ministro da Advogado-Geral da União, Jorge Messias, afirmou em coletiva nesta terça-feira, 1, que o governo considera a derrubada do decreto como uma violação do princípio da separação dos poderes e um movimento que gera insegurança jurídica no país.

Segundo o jornal O Globo, o assunto repercutiu no grupo de WhatsApp dos líderes, que tem Motta como integrante. A comunicação entre eles está sendo feita, principalmente, pelo aplicativo nesta semana, já que parte dos parlamentares viajou a Lisboa, para um evento do ministro do STF, Gilmar Mendes. Motta não fez comentários no grupo.

"Vai esticando a corda e vai romper. O governo ainda está envolvendo um terceiro player, que é o STF só piora. Com os nervos à flor da pele, tudo é possível (sobre retaliação). Lula tem que sair no enclausuramento, colocar a cara dele para fora e conversar com os deputados", afirmou o líder do PDT, Mario Heringer (PDT-MG).

O líder do Republicanos, Gilberto Abramo (Republicanos-MG), aliado do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o governo está dando um tiro no pé e declarando guerra contra o Congresso.

"O sentimento é ruim, o governo acaba errando mais ainda. O PSOL já havia judicializado, por que o governo quis judicializar? Para mostrar para sua base? É um tiro no pé. Ele mesmo (governo) está declarando guerra com o Congresso, o ambiente vai ficar mais pesado", disse Abramo.

No grupo de WhatsApp, os líderes do PT, Lindbergh Farias (RJ), e do PSOL, Talíria Petrone (RJ), saíram em defesa de Lula. Já a oposição pretende usar o episódio para colocar o governo como inimigo do povo.