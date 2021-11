Leilão do 5G começa com deságio de 800% e estreia de operadora

O leilão da quinta geração de telefonia móvel, o 5G, começou um deságio de 805% em uma das faixas, de 700 MHz, dedicada ao 4G, e marcou a estreia de uma nova operadora, a Winity Telecom. A empresa, criada pelo fundo Pátria Investimentos, ofereceu 1,427 bilhão de reais pela frequência, concorrendo com a NK 108, que apresentou um lance de 333,3 milhões de reais e a VDF Tecnologia (318 milhões de reais).

A Winity deverá levar a internet a 31 mil quilômetros de rodovias federais a título de obrigações previstas no edital. Também integra o conjunto de contrapartidas à vencedora da disputa pela faixa de 700 MHz disponibilizar o 4G para 625 localidades do interior do país até 2025.

Com lances feitos por 15 empresas, o leilão deve continuar até sexta, dia 5, segundo o Ministério das Comunicações, que coordena a análise dos lances junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).