Justiça nega pedido da prefeitura de SP para multar 99 no caso de mototáxi

A Justiça de São Paulo negou um pedido do prefeito Ricardo Nunes (MDB) de aplicação de uma multa contra a 99, que passou a operar um serviço de mototáxi na cidade. A prefeitura havia ingressado com uma ação contra a empresa pedindo o pagamento de R$1 milhão para cada dia que o transporte seguissem funcionado na capital paulista.

O pedido, no entanto, foi negado nesta terça-feira, 21, pelo juiz Josué Vilela Pimentel, da 8ª Vara da Fazenda Pública. Na decisão, Pimentel citou que a tentativa de proibição de transporte individual por aplicativo é inconstitucional segundo julgamento do Supremo Tribunal Federal.

"Resta pacificado pelo julgamento do Tema 967 do STF que é inconstitucional a proibição ou restrição de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo , por constituir violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência", escreveu o magistrado.

Motociclistas realizaram uma manifestação em frente à prefeitura de São Paulo, nesta terça-feira, em meio à queda de braço entre Ricardo Nunes e a 99. Além marcar uma das primeiras crises do novo mandato do emedebista, o ato uniu lideranças políticas que vão da esquerda à direita. Nunes, porém, não deve recuar das tentativas de proibir a modalidade, que classifica como insegura.

A empresa segue com o serviço, que tem tido uma média diária de 30 mil corridas, segundo a própria 99. A marca se ampara em uma lei federal que permite as corridas com mototaxistas. Nunes, que manteve posição contra o serviço em entrevista nesta terça, tem apreendido motos que oferecem o serviço, que é vedado por um decreto municipal. As apreensões chegaram a 146 motos.

Um dos principais argumentos do prefeito contra o serviço seria o risco de acidentes. De acordo com dados do Infosiga, sistema estadual de monitoramento da letalidade no trânsito, somente na capital, 483 ocupantes de motos morreram em 2024, contra 403 no ano anterior, um aumento de 19,8%. Para Nunes, liberar a modalidade na capital seria uma "carneficina".