Bolsonaro teve tontura durante caminhada e está bem, diz Michelle

De acordo com a ex-primeira dama, Bolsonaro teve um 'pico de pressão' na segunda-feira

Jair Bolsonaro: ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão (Mateus Bonomi/AFP)

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 10h11.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve tontura e um "pico de pressão" na segunda-feira, 16, durante uma caminhada. A pressão já foi estabilizada.

“Falei com o comandante do 19° Batalhão e, graças a Deus, a pressão do meu amor estabilizou”, escreveu Michelle nas redes sociais.

Bolsonaro está preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Relatório médico

A Polícia Federal concluiu, em relatório médico, que a Papudinha, em Brasília, possui condições suficientes para atender às necessidades de saúde de Bolsonaro, como o uso contínuo de CPAP para tratamento da apneia do sono, dieta fracionada, controle da pressão arterial e acesso a exames laboratoriais.

Segundo a perícia médica, Bolsonaro tem sete doenças crônicas, todas sob controle clínico.

Prisão domiciliar

A defesa de Bolsonaro usou trechos do relatório da PF para pedir, novamente, prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente.

Os advogados argumentam que Bolsonaro apresenta uma "progressiva deterioração do quadro médico" em virtude das crises de soluço e das sequelas das cirurgias feitas no intestino por conta da facada que sofreu ainda na campanha eleitoral em 2018.

Com base num parecer feito pelo médico Claudio Birolini, que acompanha o ex-presidente, a defesa diz que o Estado não pode aguardar um "evento irreversível" e que "a manutenção da vida do ex-presidente depende da execução infalível de um protocolo médico complexo que desnatura a própria lógica do ambiente prisional".

