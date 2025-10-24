INSS notifica 4 milhões de beneficiários para fazer prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou quatro milhões de beneficiários que precisam realizar a Prova de Vida. O comunicado foi emitido pelo extrato bancário da instituição financeira responsável pelos pagamentos.

A convocação atingiu apenas os segurados cuja prova não foi processada automaticamente pelo sistema federal. A partir da data de recebimento do aviso, o beneficiário tem prazo de 30 dias para cumprir a exigência, caso contrário terá o pagamento suspenso.

Como fazer a Prova de Vida

O procedimento pode ser realizado por três canais diferentes:

Online pelo Meu INSS: Acesse o portal ou baixe o aplicativo, faça login com sua conta gov.br e siga as orientações para reconhecimento facial, se solicitado.

Acesse o portal ou baixe o aplicativo, faça login com sua conta gov.br e siga as orientações para reconhecimento facial, se solicitado. Pelo banco: Algumas instituições financeiras permitem a comprovação diretamente por seus aplicativos ou sites, sem necessidade de ir ao INSS.

Algumas instituições financeiras permitem a comprovação diretamente por seus aplicativos ou sites, sem necessidade de ir ao INSS. Presencialmente: O beneficiário pode comparecer à agência bancária onde recebe o benefício portando documento oficial com foto.

Sistema automático já atende 80% dos segurados

Atualmente, a verificação de vida ocorre de forma automatizada através do cruzamento de informações entre bases de dados do Governo Federal. Essa metodologia já validou mais de 30 milhões de pessoas, representando 80% dos beneficiários do INSS.

Todos os benefícios de longa duração necessitam da confirmação anual, incluindo aposentadorias, pensões e auxílio por incapacidade temporária com duração superior a 12 meses. A automação eliminou filas e deslocamentos, oferecendo mais praticidade aos aposentados e pensionistas.

Quando a comprovação manual é necessária?

Mesmo com a tecnologia de validação automática, algumas situações impedem que o sistema confirme a Prova de Vida sem intervenção. Nesses casos, o próprio segurado deve realizar o procedimento pelos canais disponíveis.

Importância da verificação

A Prova de Vida confirma que o beneficiário permanece vivo e mantém o direito de receber a prestação previdenciária. O mecanismo é essencial para combater fraudes e assegurar que os recursos sejam destinados corretamente, protegendo o sistema contributivo.

Do ponto de vista econômico, a medida preserva a sustentabilidade da Previdência Social, que movimenta bilhões de reais mensalmente. Pagamentos indevidos a beneficiários falecidos representam prejuízo ao erário e aos contribuintes ativos.

Alerta contra golpes

O INSS reforça que não faz contatos diretos para solicitar Prova de Vida. Nenhum servidor do instituto liga, envia mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail pedindo que o procedimento seja realizado ou ameaçando bloqueio imediato.

O órgão também não envia funcionários às residências para recolher documentos ou realizar a comprovação. Qualquer abordagem fora dos canais oficiais deve ser tratada como tentativa de fraude.

Nunca compartilhe dados pessoais, senhas bancárias ou documentos por telefone, aplicativos de mensagem ou com pessoas desconhecidas. Em caso de dúvida, procure uma agência do INSS ou ligue para o telefone oficial 135.