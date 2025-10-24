INSS notifica 4 milhões de beneficiários para fazer prova de vida

Prova de Vida: confirma que o beneficiário permanece vivo e mantém o direito de receber a prestação previdenciária (Joédson Alves/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17h02.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou quatro milhões de beneficiários que precisam realizar a Prova de Vida. O comunicado foi emitido pelo extrato bancário da instituição financeira responsável pelos pagamentos.
A convocação atingiu apenas os segurados cuja prova não foi processada automaticamente pelo sistema federal. A partir da data de recebimento do aviso, o beneficiário tem prazo de 30 dias para cumprir a exigência, caso contrário terá o pagamento suspenso.
O procedimento pode ser realizado por três canais diferentes:
Atualmente, a verificação de vida ocorre de forma automatizada através do cruzamento de informações entre bases de dados do Governo Federal. Essa metodologia já validou mais de 30 milhões de pessoas, representando 80% dos beneficiários do INSS.
Todos os benefícios de longa duração necessitam da confirmação anual, incluindo aposentadorias, pensões e auxílio por incapacidade temporária com duração superior a 12 meses. A automação eliminou filas e deslocamentos, oferecendo mais praticidade aos aposentados e pensionistas.
Mesmo com a tecnologia de validação automática, algumas situações impedem que o sistema confirme a Prova de Vida sem intervenção. Nesses casos, o próprio segurado deve realizar o procedimento pelos canais disponíveis.
A Prova de Vida confirma que o beneficiário permanece vivo e mantém o direito de receber a prestação previdenciária. O mecanismo é essencial para combater fraudes e assegurar que os recursos sejam destinados corretamente, protegendo o sistema contributivo.
Do ponto de vista econômico, a medida preserva a sustentabilidade da Previdência Social, que movimenta bilhões de reais mensalmente. Pagamentos indevidos a beneficiários falecidos representam prejuízo ao erário e aos contribuintes ativos.
O INSS reforça que não faz contatos diretos para solicitar Prova de Vida. Nenhum servidor do instituto liga, envia mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail pedindo que o procedimento seja realizado ou ameaçando bloqueio imediato.
O órgão também não envia funcionários às residências para recolher documentos ou realizar a comprovação. Qualquer abordagem fora dos canais oficiais deve ser tratada como tentativa de fraude.
Nunca compartilhe dados pessoais, senhas bancárias ou documentos por telefone, aplicativos de mensagem ou com pessoas desconhecidas. Em caso de dúvida, procure uma agência do INSS ou ligue para o telefone oficial 135.