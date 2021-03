Inspirada em NY, cidade de SP vai ter 40 pontos com mesas de bares na rua

O projeto experimental da prefeitura de São Paulo que autorizou bares e restaurantes do centro da capital a usarem mesas e calçadas vai expandir para até 40 pontos na cidade. A partir do sábado, 13, a gestão municipal abre uma consulta para saber quais estabelecimentos querem o alvará com a expansão da capacidade. Só depois disso os locais serão definidos, mas pode ser em qualquer bairro.

A ideia é inspirada nas grandes cidade do mundo, como Nova York e Paris, e surgiu em agosto do ano passado. Foi implementada como um teste em quatro ruas. Atualmente 11 estabelecimentos usam o alvará especial. Assim como na época em que foi liberado o uso de ruas e calçadas, o objetivo é aumentar a capacidade dos bares e restaurantes, respeitando o limite atual da quarentena, que é de 40% na cidade que São Paulo.

De acordo com a prefeitura, é permitido ocupar uma faixa do estacionamento na rua de até 2,2 metros, a partir do meio-fio. Também é necessário deixar um espaço na calçada de 1,2 metro para a circulação de pedestres. O alvará especial vai ser concedido por 90 dias e não terá custo.

“O programa foi bem-sucedido. A ideia é fomentar a retomada das atividades de maneira organizada e segura. Depois da consulta serão regulamentadas quais serão essas ruas. Isso deve ocorrer nos próximos dias”, disse César Azevedo, secretário de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 12.

Ruas em que já é permitido o uso das vias públicas

Quarentena em vigor na cidade de SP

Restrições da fase amarela

Capacidade de atendimento do comércio de rua e shoppings é de 40%. Podem abrir por no máximo 12 horas por dia, até as 22 horas

Restaurantes podem abrir com 40% da capacidade por 10 horas por dia, até as 22 horas. Venda de bebida alcoólica só é permitida até 20 horas

Bares podem abrir com 40% de capacidade, por 10 horas por dia, até as 20 horas

Salões de beleza podem funcionar por até 10 horas por dia

Academias podem abrir com 40% de capacidade, por 10 horas por dia, até 22 horas

Parques ficam abertos