Eleições 2026: eleitor moderado é parte decisiva para eleger próximo presidente do Brasil (Luiz Roberto/TSE/Divulgação)
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Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06h00.
Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19, mostra que Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam níveis próximos de apoio e rejeição entre os eleitores não polarizados, grupo que não se identifica com os principais polos da disputa política. Nesse segmento, 35,1% dizem que Lula é o único candidato em quem votariam, contra 31% de Flávio. A rejeição é de 42,2% para o presidente e 44,1% para o senador. O levantamento indica que mais de 20% desses eleitores ainda consideram votar em cada um dos candidatos, sem uma decisão definitiva.
Um recorte exclusivo da nova rodada da pesquisa BTG/Nexus mostra que uma parte do eleitorado tem maiores chances de decidir a eleição para presidente em 2026. São os chamados eleitores "não polarizados".
O grupo inclui aqueles que não são nem antilulistas, nem antipetistas e nem antibolsonaristas. E, mesmo com espaço para mudar de ideia, também rejeitam os dois candidatos em níveis altos.
Na prática, é o eleitorado moderado, sem lado definido na divisão entre os dois candidatos.
A pesquisa mediu o quanto esse grupo está disposto a votar em cada um. Veja os números sobre Lula (PT):
E sobre Flávio Bolsonaro (PL):
Os números de Lula e de Flávio são parecidos. A diferença entre os "únicos em quem votaria" é de 4,1 pontos percentuais, a favor do presidente.
Já entre os que ainda podem mudar de ideia, Flávio tem uma leve vantagem: 21,4% contra 20,1%.
O dado que mais pesa é o da rejeição. Entre os não polarizados, 44,1% dizem que "não votariam de jeito nenhum" em Flávio Bolsonaro, e 42,2% afirmam o mesmo sobre Lula.
Segundo a avaliação que acompanha a pesquisa, isso mostra que "nenhum dos dois candidatos conseguiu criar uma hegemonia no centro político".
Ao mesmo tempo, mais de 20% desse grupo ainda admitem votar em qualquer um dos concorrentes, sem total certeza. Por isso, a pesquisa conclui que a reta final será decidida pela capacidade de cada campanha de "mitigar suas rejeições e capturar esses votos pragmáticos de última hora".
No conjunto da população, os números também são próximos. A rejeição absoluta é de 47,8% para Lula e de 46,9% para Flávio. Já 42,5% apontam Lula como único nome possível, contra 41,4% que dizem o mesmo de Flávio.
Esse equilíbrio aparece nos demais levantamentos recentes. Na própria pesquisa BTG/Nexus, Flávio tem 50,3% e Lula, 49,7% nos votos válidos, um empate técnico.
As pesquisas Futura, PoderData/Aya e AtlasIntel também mostram Flávio à frente, por margens que vão de 0,8 a 4 pontos. A votação será no domingo, 25 de outubro.
A Nexus, empresa de pesquisa de opinião e inteligência de dados da FSB Holding, entrevistou 2.002 pessoas por telefone, de sexta-feira, 16, a domingo, 18, de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
São eleitores que não se identificam com as posições de rejeição a Lula, ao PT ou a Bolsonaro. Segundo o recorte da pesquisa BTG/Nexus, esse grupo apresenta níveis elevados de rejeição aos dois candidatos à Presidência e inclui pessoas que ainda consideram mudar seu voto.
Segundo a BTG/Nexus, 35,1% dos eleitores não polarizados afirmam que Lula é o único candidato em quem votariam, contra 31% que dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. A diferença é de 4,1 pontos percentuais a favor do presidente nesse indicador.
Flávio Bolsonaro registra rejeição de 44,1% entre os eleitores não polarizados, enquanto Lula tem 42,2%. Os percentuais representam os entrevistados que afirmam não votar de jeito nenhum em cada candidato.
Entre os eleitores não polarizados, 20,1% afirmam que poderiam votar em Lula, mas ainda não têm certeza. No caso de Flávio Bolsonaro, esse percentual é de 21,4%. Os dados indicam que parte desse segmento permanece aberta às duas candidaturas.
Na pesquisa BTG/Nexus, Flávio Bolsonaro aparece com 50,3% dos votos válidos, enquanto Lula registra 49,7%. A diferença de 0,6 ponto percentual configura empate técnico, considerada a margem de erro do levantamento. O resultado representa a intenção de voto no período pesquisado, não uma previsão do resultado eleitoral.
O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 está marcado para domingo, 25 de outubro. A votação definirá o presidente da República para o mandato de 2027 a 2030.
A Nexus, empresa de pesquisa de opinião e inteligência de dados da FSB Holding, entrevistou 2.002 pessoas por telefone entre 16 e 18 de outubro de 2026. O levantamento tem margem de erro geral de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O texto divulgado não informa o tamanho da subamostra de eleitores não polarizados nem a margem de erro específica desse grupo.