RESUMO ＋ Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19, mostra que Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam níveis próximos de apoio e rejeição entre os eleitores não polarizados, grupo que não se identifica com os principais polos da disputa política. Nesse segmento, 35,1% dizem que Lula é o único candidato em quem votariam, contra 31% de Flávio. A rejeição é de 42,2% para o presidente e 44,1% para o senador. O levantamento indica que mais de 20% desses eleitores ainda consideram votar em cada um dos candidatos, sem uma decisão definitiva.

Um recorte exclusivo da nova rodada da pesquisa BTG/Nexus mostra que uma parte do eleitorado tem maiores chances de decidir a eleição para presidente em 2026. São os chamados eleitores "não polarizados".

O grupo inclui aqueles que não são nem antilulistas, nem antipetistas e nem antibolsonaristas. E, mesmo com espaço para mudar de ideia, também rejeitam os dois candidatos em níveis altos.

Na prática, é o eleitorado moderado, sem lado definido na divisão entre os dois candidatos.

A pesquisa mediu o quanto esse grupo está disposto a votar em cada um. Veja os números sobre Lula (PT):

35,1% dizem que Lula "é o único em quem votaria";

20,1% afirmam que "poderiam votar nele, mas não estão totalmente certos disso";

afirmam que "poderiam votar nele, mas não estão totalmente certos disso"; 0,7% não conhecem o presidente;

não conhecem o presidente; 1,9% não responderam.

E sobre Flávio Bolsonaro (PL):

31% consideram o senador "o único em quem votaria";

21,4% admitem que "poderiam votar nele, mas não estão totalmente certos";

admitem que "poderiam votar nele, mas não estão totalmente certos"; 1,6% não o conhecem;

não o conhecem; 1,9% não responderam.

Os números de Lula e de Flávio são parecidos. A diferença entre os "únicos em quem votaria" é de 4,1 pontos percentuais, a favor do presidente.

Já entre os que ainda podem mudar de ideia, Flávio tem uma leve vantagem: 21,4% contra 20,1%.

Como os eleitores não polarizados podem mudar a corrida presidencial?

O dado que mais pesa é o da rejeição. Entre os não polarizados, 44,1% dizem que "não votariam de jeito nenhum" em Flávio Bolsonaro, e 42,2% afirmam o mesmo sobre Lula.

Segundo a avaliação que acompanha a pesquisa, isso mostra que "nenhum dos dois candidatos conseguiu criar uma hegemonia no centro político".

Ao mesmo tempo, mais de 20% desse grupo ainda admitem votar em qualquer um dos concorrentes, sem total certeza. Por isso, a pesquisa conclui que a reta final será decidida pela capacidade de cada campanha de "mitigar suas rejeições e capturar esses votos pragmáticos de última hora".

No conjunto da população, os números também são próximos. A rejeição absoluta é de 47,8% para Lula e de 46,9% para Flávio. Já 42,5% apontam Lula como único nome possível, contra 41,4% que dizem o mesmo de Flávio.

Esse equilíbrio aparece nos demais levantamentos recentes. Na própria pesquisa BTG/Nexus, Flávio tem 50,3% e Lula, 49,7% nos votos válidos, um empate técnico.

As pesquisas Futura, PoderData/Aya e AtlasIntel também mostram Flávio à frente, por margens que vão de 0,8 a 4 pontos. A votação será no domingo, 25 de outubro.

Como a pesquisa foi feita?

A Nexus, empresa de pesquisa de opinião e inteligência de dados da FSB Holding, entrevistou 2.002 pessoas por telefone, de sexta-feira, 16, a domingo, 18, de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.