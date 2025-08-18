Unicamp abre concurso com salários de R$ 9,7 mil; veja vagas e como se inscrever

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira, 18, as inscrições para o concurso público 2024, com 21 vagas em cargos de nível médio e superior.

Os salários vão de R$ 4.929,44 a R$ 9.759,85, a depender da função. Os interessados podem se inscrever até quarta-feira, 18 de setembro, exclusivamente pelo site da Vunesp.

Com um total de 17 editais publicados, o certame contempla áreas como saúde, engenharia, tecnologia e ciências. Há vagas para médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros, técnicos e tecnólogos, com jornadas entre 24 e 40 horas semanais.

Veja as vagas disponíveis e os salários

Entre os cargos de destaque, estão:

Médico Clínico Geral : 3 vagas | 24h semanais | R$ 9.759,85

: 3 vagas | 24h semanais | R$ 9.759,85 Enfermeiro : 3 vagas | 30h semanais | R$ 9.295,09

: 3 vagas | 30h semanais | R$ 9.295,09 Farmacêutico Bioquímico : 1 vaga | 40h semanais | R$ 9.295,09

: 1 vaga | 40h semanais | R$ 9.295,09 Cirurgião Dentista (Odontopediatra e Endodontista) : 2 vagas | 24h semanais | R$ 9.759,85

: 2 vagas | 24h semanais | R$ 9.759,85 Engenheiro Mecatrônico : 1 vaga | 40h semanais | R$ 9.295,09

: 1 vaga | 40h semanais | R$ 9.295,09 Protético Dentário, Técnico Químico, Técnico em Edificações: 40h semanais | R$ 4.929,44

O concurso também oferece vagas para meteorologista, tecnólogo em construção civil e tecnólogo em radiologia médica.

Como se inscrever no concurso Unicamp

As inscrições estão abertas até as 23h59 de 18 de setembro e devem ser feitas pela internet. As taxas de participação variam conforme o nível do cargo e devem ser pagas até o vencimento.

A seleção é uma oportunidade para profissionais interessados em integrar o quadro da Unicamp, uma das universidades públicas mais renomadas do Brasil. O edital completo, com requisitos, cronograma e conteúdo das provas, está disponível na plataforma da Vunesp.