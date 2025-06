Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta semana; saiba data e como se inscrever

O prazo para inscrição no Enem 2025 termina nesta quinta-feira, 6, às 23h59. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela Página do Participante, disponível no site oficial do Inep, utilizando uma conta Gov.br.

Para completar a inscrição, é necessário informar CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, município da prova e escolher a língua estrangeira — inglês ou espanhol. Também é exigido o envio de uma foto recente e o preenchimento de dados pessoais e socioeconômicos.

[grifar]A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até 11 de junho. O pagamento pode ser feito por boleto, Pix, cartão de crédito, débito em conta, casas lotéricas ou agências bancárias. A inscrição só será validada após o pagamento dentro do prazo.

Quando a prova vai acontecer?

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Cidades do Pará afetadas pela COP 30 terão datas diferentes: 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba.

Candidatos que desejarem usar o Enem para certificação do ensino médio devem marcar essa opção durante o processo de inscrição. O período para pedir isenção da taxa foi encerrado em 2 de maio.

Golpes e páginas falsas preocupam autoridades

O Inep alerta que golpistas têm criado sites falsos que simulam a página oficial de inscrição. A recomendação é acessar exclusivamente o endereço enem.inep.gov.br/participante para evitar fraudes.

A instituição reforça que o Inep não envia links por e-mail ou redes sociais para cadastro no exame. Qualquer cobrança indevida fora do ambiente oficial pode indicar tentativa de golpe.