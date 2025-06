Inscrições para o Enem 2025 se encerram nesta sexta-feira; veja calendário de provas

As inscrições para o Enem 2025 se encerram nesta sexta-feira, 6 de junho, e devem ser feitas somente através da Página do Participante, no site oficial do exame, até as 23h59.

Datas das provas e exceções no Pará

Na maior parte do país, o exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos.

Porém, em três cidades do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba —, as provas foram transferidas para 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

Calendário do Enem 2025