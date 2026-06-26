Governo de SP reduz tarifas de pedágios no interior, com cortes de até 50%

O Governo de São Paulo inicia, em 1º de julho, a redução de tarifas em praças de pedágio da região de Jaguariúna e de outros municípios do interior, com queda que chega a 50% em determinados trechos.

Em Jaguariúna, o valor do pedágio cairá de R$ 17,60 para R$ 8,80, movimento que representa a maior redução entre as praças incluídas na nova política tarifária estadual.

A medida atinge também municípios como Águas da Prata, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Casa Branca, Mococa e Aguaí, todos inseridos na malha rodoviária da chamada Rota Mogiana, recém-leiloada pelo governo paulista.

Segundo o governo estadual, as reduções de tarifa já passam a valer na largada da nova concessão, com ajustes imediatos em diferentes praças da região:

Jaguariúna: o valor do pedágio cairá de R$ 17,60 para R$ 8,80 (-50%)

Águas da Prata: a tarifa cai de R$ 6,30 para R$ 4,60 (-27%)

Estiva Gerbi: R$ 10,50 para R$ 7,80 (-26%)

Espírito Santo do Pinhal: R$ 13,10 para R$ 10,45 (-20%)

Itobi: R$ 13,40 para R$ 10,75 (-20%)

Casa Branca: R$ 9,40 para R$ 8,15 (-13%)

Mococa: R$ 8,90 para R$ 8,10 (-9%)

Aguaí: R$ 6,60 para R$ 6,30 (-5%).

Em São João da Boa Vista, a tarifa será mantida em R$ 7,40.

O governo estadual afirma que a mudança faz parte da política de padronização do valor por quilômetro rodado, modelo que busca uniformizar contratos antigos e novos dentro das concessões rodoviárias.

Após a comprovação de investimentos, o contrato prevê a implantação do sistema de pedágio eletrônico free flow (cobrança automática sem cancelas), por meio do sistema Siga Fácil, com cobrança proporcional ao trecho percorrido.

Como serão as intervenções da Rota Mogiana

O pacote de concessão foi vencido pelo Consórcio Rota Mogiana, formado por Azevedo e Travassos e Quimassa Infraestrutura, com oferta de outorga de R$ 1,08 bilhão e ágio superior a 187 mil% sobre o valor mínimo definido no edital.

O contrato da concessão terá duração de 30 anos e prevê R$ 9,4 bilhões em investimentos ao longo do período, com foco em duplicações, modernização de pistas e segurança viária.

O lote contempla cerca de 520 quilômetros de rodovias nas regiões de Campinas, Mogi Guaçu, Casa Branca e São João da Boa Vista, incluindo trechos hoje operados pela Renovias e novas vias sob gestão do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

A disputa contou com participantes como Motiva (ex-CCR), EPR e MC Brazil Concessões Rodoviárias, ligada ao fundo Mubadala, em um processo marcado por forte competição no leilão.

Entre as principais intervenções previstas estão duplicações, faixas adicionais, recuperação de acostamentos, construção de passarelas e modernização de acessos, além de reforço em sinalização e iluminação.

Outro eixo do projeto é o contorno viário de Águas da Prata, que deve retirar o tráfego pesado do perímetro urbano da SP-342 e reorganizar a circulação local.