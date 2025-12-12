Inep divulga nesta sexta-feira, 12, resultados do primeiro Enamed

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta sexta-feira, 12, os resultados do primeiro Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

Criado em abril deste ano, o exame foi aplicado pela primeira vez aos estudantes de medicina no dia 19 de outubro.

Além de avaliar o ensino oferecido nos cursos de graduação, os resultados também podem ser usados nos processos seletivos dos programas de residência.

LEIA MAIS: O que mudou na educação brasileira em 2025?

Segundo o Inep, o Enamed vai auxiliar a melhorar os cursos de medicina, fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e unificar um modelo de avaliação para a área.

Onde consultar o resultado do Enamed?

Os estudantes que realizaram a prova podem acessar os resultados no Sistema Enamed, disponível na página oficial do Inep.

Após selecionar a "Página do participante", o login pode ser feito com CPF e senha cadastrados no site Gov.Br.

Como utilizar a pontuação do Enamed na residência médica?

No total, 96 mil estudantes estavam aptos para realizar a prova. Agora, aqueles que fizeram o Enamed em outubro poderão utilizar os pontos no Exame Nacional de Residência (Enare).

Elaborado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Enare é utilizado para selecionar os residentes médicos.

Punição para instituições com maus resultados

O Enamed também vai aplicar medidas para os cursos que apresentarem mau desemprenho no exame.

Entre as medidas citadas pelo Ministério da Educação (MEC), estão a redução de vagas, suspensão de novos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e limitação da participação no Programa Universidade para Todos (Prouni).

Qual o formato da prova Enamed em 2025?

Em 2025, o Enamed foi elaborado com base na matriz de referência do Enare.

A prova contou com 100 questões de múltipla escolha que exigiram conteúdos, habilidades e competências previstas nos cursos de medicina.

Entre eles, conhecimentos relacionados a clínica e cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva.

Os candidatos também responderam a questionários complementares.