Governo muda avaliação de cursos de medicina e na seleção para residência e cria nova prova

O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação anunciaram nesta quarta-feira, 23, mudanças nos processos de avaliação de qualidade dos cursos superiores de medicina e do processo de seleção para residências médicas. A nova prova, batizada de Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, será aplicada anualmente.

Com isso, os cursos de medicina passarão a ter um modelo de prova próprio e unificado, juntando o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) com o Exame Nacional de Residência (Enare).

Os coordenadores dos cursos serão os responsáveis pela inscrição dos alunos que farão a avaliação para medir a qualidade do ensino. A expectativa é que cerca de 300 instituições se inscrevam para edição deste ano, prevista para outubro.

Aqueles que desejam realizar a prova para entrar em residências médicas também podem se inscrever. A aplicação da prova será conduzida pelo Inep e seguirá os moldes do Enem e do Enade.

Durante a cerimônia de lançamento, o ministro da Educação, Camilo Santana, ventilou ainda a possibilidade de criar um método de avaliação para estudantes que estão no meio do curso de formação para que haja tempo de “corrigir a qualidade da formação médica”.

— Precisamos ampliar a residência médica no Brasil, é fundamental para ter especialistas no Brasil. Com essa avaliação vamos poder avaliar as instituições e corrigir os rumos. E vamos também, esse é o primeiro passo, o Conselho Nacional de Educação vai avaliar as diretrizes curriculares nacionais da medicina e vamos na segunda etapa procurar instituir a prova de progresso. Porque no final do curso às vezes não tem como corrigir, mas no meio do curso você tem como melhorar e corrigir a qualidade da formação médica.