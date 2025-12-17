Millena Xavier, bolsista BRASA, entra para o top 10 mundial do Global Student Prize

A BRASA (Brazilian Student Association), maior organização de estudantes brasileiros no exterior, destaca a trajetória de Millena Xavier, 7ª geração de bolsistas do Programa de Bolsas BRASA, exemplificando o impacto na formação de jovens talentos brasileiros.

Estudante de escolas públicas, Millena é cofundadora da Prep Olimpíadas, iniciativa que fomenta a participação de jovens em olimpíadas científicas, e foi reconhecida como uma Forbes Under 30.

A jovem cientista já impactou cerca de 60 mil jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de suas iniciativas.

Prep Olimpíadas

A Prep Olimpíadas, que inclui um braço de inteligência artificial, o Prep AI, oferece orientação específica em matemática e história para olimpíadas científicas, atendendo a estudantes que não encontram suporte em suas escolas.

Além de sua atuação educacional, Millena desenvolveu pesquisas sobre autismo e criou um software de inteligência artificial que auxilia no diagnóstico do espectro autista, inspirado em familiares e colegas que enfrentaram dificuldades no acesso ao diagnóstico.

“Estou profundamente honrada em representar meu país no palco internacional e em mostrar o potencial científico do Brasil, que vai além dos estereótipos comuns de samba, futebol e Amazônia”, declarou a jovem cientista, após ser selecionada entre os 10 melhores estudantes do mundo no Global Student Prize, competição que recebeu 11.000 indicações de 176 países.

Desde 2014, o Programa de Bolsas BRASA segue fortalecendo uma rede global de estudantes comprometidos com educação, inovação e transformação social.

O valor da bolsa é calculado conforme o perfil socioeconômico do estudante e os custos da instituição, garantindo que talentos como Millena possam construir trajetórias internacionais de destaque.