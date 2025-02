Uma confecção de roupas para carnaval em Ramos, na Zona Norte, é atingida por um forte incêndio na manhã desta quarta-feira. Carros do Corpo de Bombeiros estão no local. Em um dos momentos de maior tensão, quatro pessoas que estavam dentro do prédio no segundo andar foram resgatadas pelas equipes por uma das janelas. Até saírem do imóvel, elas ficaram no local, pediam por socorro cercadas por fumaça. Moradores do entorno tentavam ajudar. Segundo funcionários resgatados, cerca de 30 pessoas trabalhavam na confecção quando o incêndio começou. Até o momento, há informação de nove feridos, levados para o hospital. Dezessete pessoas foram resgatadas do imóvel pelos bombeiros.

Por volta das 8h50, moradores do condomínio que fica ao lado da fábrica tiveram que deixar suas casas por determinação da Defesa Civil dada a proximidade do fogo.

Até o momento, num balanço divulgado pelos bombeiros, há registro de 17 pessoas resgatadas da edificação pela corporação. Em nota, a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas informa que, até o momento, nove vítimas do incêndio deram entrada na unidade. "Duas mulheres estão em estado grave e uma estável. Duas vítimas do sexo masculino estão em estado grave. Outras três mulheres e um homem estão sendo avaliados por equipe médica", diz o comunicado.

As pessoas recebem os primeiros atendimentos no local, em ambulâncias. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h39 para o incêndio. Num primeiro momento, equipes de seis quartéis atenderam a ocorrência. Agora, estão empenhados homens de 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas da corporação e especialistas em salvamento em altura, cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas.

Resgate de trabalhadores

Na lateral do prédio, onde os homens estavam no imóvel na janela, os bombeiros tentavam acessar por escadas cedidas por moradores do entorno. No entanto, os equipamentos não alcançavam. Os bombeiros conseguiram passar uma das escadas reforçadas e foi possível alcançar a janela. Um dos agentes quebrou parte da estrutura de ferro e teve início a retiradas dos homens. Quatro pessoas foram resgatadas. Não há o número total de pessoas resgatadas no local e nem confirmação se pessoas seguem no local.

"Foi muito desesperador, mas eu estou bem. A gente estava dormindo. Tem mais de 20 pessoas lá dentro. Preciso acalmar minha mãe", disse um dos aderecistas resgatados pelos bombeiros pela janela. Ao sair do imóvel, ele falava ao celular para entrar em contato com a família, mostrou o "Bom Dia Rio", da TV Globo.

Outro funcionário que trabalhava no local contou que, no momento, entre 30 e 40 pessoas estavam na produção. O incêndio, segundo relatou, teve início no andar térreo do imóvel. Ele contou que as chamas logo tomaram conta por conta do material para a confecção das fantasias, como espuma e tecidos.

"Foi muito rápido. Um desespero", contou.

Antes do resgate, moradores do entorno jogavam toalhas molhadas para as pessoas que estavam presas próximas à janela colocarem no rosto e aliviar a respiração por conta da fumaça. Victor Hugo, vizinho da confecção, conta que os moradores conseguiram resgatar quatro vítimas do incêndio:

"As pessoas estavam pedindo socorro. A gente conseguiu tirar quatro pessoas que estavam na janela, já estavam desesperadas, não conseguiam respirar e a gente conseguiu resgatar essas quatro pessoas. Saiu um, tem três aqui, só que a maioria tá saindo pela frente. Deve ter mais de quinze pessoas, vinte pessoas lá na frente. As pessoas estão bem. Só o choque, né? O trauma. O pessoal tinha vários amigos ali, conhecidos, e está no trauma", relatou ao "Bom Dia Rio".

Confecção de fantasias do carnaval do Rio

No prédio funciona a Maximus Confecções, empresa de confecção para escolas de samba e de uniformes militares. Fantasias das agremiações da Série Ouro e das que desfilam na Intendente Magalhães são produzidas no local. Segundo relatos, ao menos 60% do material usado por elas eram fabricados no local.

Segundo uma funcionária relatou ao "Bom Dia Rio", que se preparava para começar o dia, a confecção estava funcionando 24 horas por dia com a proximidade dos desfiles. As escolas de samba Império Serrano, Unidos da Ponte e Em Cima da Hora tinham produção no local.

Um agente do Corpo de Bombeiros relatou que os materiais encontrados dentro da fábrica são, em sua maioria, inflamáveis.

"Tem muito plástico, cola, adereços em isopor, a própria telha que a gente subiu era em amianto, que produz material tóxico. As janelas são todas gradeadas, o que atrapalha a gente sair e entrar".

"O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos", publicou a Império Serrano em seu perfil no Instagram.

Em nota, a Liga RJ, responsável pelo carnaval da Série Ouro, afirmou que convocará com urgência uma Assembleia Geral Extraordinária com objetivo de avaliar a situação e definir próximos passos, "garantindo que nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada".

"A Liga RJ recebe com profunda preocupação a notícia do incêndio ocorrido na Fábrica Maximus, um espaço essencial para o Carnaval carioca. Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo", afirmou a nota.

Segundo a Liga, a Maximus fornece material para escolas e serve de espaço de confecção de fantasias para várias delas. "O impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização", diz a nota.

O imóvel fica na Rua Roberto Silva, 145, próximo ao Colégio Pio XI. Os alunos foram liberados da aula por volta das 8h10.

Segundo o Centro de Operações Rio, o incêndio interdita a Rua Roberto Silva, em Ramos, na altura da Rua Uranos. Além dos bombeiros, há equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar no local.