Incêndio atinge Shopping 25 do Brás, no centro de SP

Um incêndio atingiu o Shopping 25 do Brás, na Rua Barão de Ladário, no Brás, região de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 30. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

Até a última atualização fornecida pela corporação, 17 viaturas e 40 bombeiros estavam no local para apagar o fogo. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Para a reportagem da EXAME, o vice-presidente da Alô Brás, associação que representa os comerciantes da região, Lauro Pimenta explicou que o fogo foi percebido pelos comerciantes que já estavam no local por volta as 5h30 da manhã.

Por telefone, ele esclareceu que o incêndio começou no andar superior do prédio que possui quatro pavimentos e que esse foi um dos motivos pelo qual todas as pessoas deixaram as lojas a tempo de não haver vítimas. Questionado sobre a quantidade de lojas no shopping popular, Lauro disse que são ao menos 1000 empreendimentos de pequeno porte.

"No momento todo o quarteirão está interditado e a nossa preocupação é que as chamas não avancem para os comércios da Rua Miller, que está atrás do Shopping 25 do Brás", disse Lauro por telefone.

