Um incêndio atingiu na manhã desta sábado, 29, o Hospital Santa Luzia, localizado em Brasília. Segundo informações de veículos de comunicação locais, diversos pacientes precisaram ser retirados às pressas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram que as chamas podiam ser vistas de longe. De acordo com o corpo de bombeiros do Distrito Federal, o fogo foi controlado por volta das 11h.

Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados na estrutura hospitalar, que é controlado pela Rede D´Ór. A instituição é uma das referências da tratamento da rede privada para o tratamento da covid-19.

Veja vídeos do incêndio no Hospital Santa Luzia:

URGENTE: Incêndio atinge Hospital Santa Luzia, em Brasília. Corpo de Bombeiros está se deslocando até o local. Unidade de saúde recebe pacientes de diversas especialidades, inclusive infectados por coronavírus. Vídeo: Marcela Damasceno. pic.twitter.com/z2NncaAqK7 — Renato Souza (@reporterenato) August 29, 2020