Incêndio atinge fábrica de óleo da Moove no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste sábado, 8, uma fábrica de óleo lubrificante da Moove, empresa do grupo Cosan, localizada na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. A fumaça densa gerada pelo fogo pôde ser vista de diferentes pontos da cidade, mobilizando uma grande operação de combate às chamas. Até o momento, não há registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis do Fundão, Central, Penha e Ilha do Governador foram acionados às 12h30 para conter o incêndio. Com a gravidade da situação, o número de unidades mobilizadas aumentou para 15, reunindo pelo menos 67 agentes militares no local. O trabalho conta com o suporte de um grupamento técnico especializado no suprimento de água.

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também estão acompanhando a ocorrência para avaliar os possíveis impactos ambientais decorrentes do incêndio. A prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Operações, interditou a Rua Campo da Ribeira, nas proximidades da Rua Lourenço da Veiga, e deslocou agentes da Guarda Municipal para controlar o trânsito na região.

Em nota, a Moove afirmou que o incêndio está restrito à sua unidade industrial e que o fogo atingiu a área produtiva da fábrica, sem comprometer os tanques de armazenamento. A companhia ressaltou que todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos e que a unidade estava inoperante no momento do incidente, garantindo que não houve vítimas. A empresa informou ainda que continuará monitorando a situação e divulgará mais detalhes ao longo do dia.