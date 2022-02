Impulsione o seu negócio com estas 3 tendências de inteligência artificial

Diante da aceleração da transformação digital, novas tendências surgem todos os dias, principalmente direcionadas ao atendimento ao cliente e sua conexão com a marca. Estar por dentro das novidades e, sobretudo, adaptar-se a elas é extremamente importante para que as empresas mantenham seu potencial competitivo.

Este ano será marcado por uma variedade de novas soluções inovadoras envolvendo a inteligência artificial, ao passo que a tecnologia avança para lidar com desafios cada vez mais complexos. “Conquistar a confiança do consumidor, fornecer um atendimento rápido, eficaz e humanizado, é primordial e será um diferencial neste ano”, afirma Fernando Géa, Country Manager Brasil da Aivo, empresa de Inteligência Artificial Conversacional focada na experiência do cliente.

Segundo Géa, na corrida por mais competitividade, quem dispor de maior eficiência e aplicações tecnológicas de ponta, para manter seu cliente um promotor, sai na frente.

A pedido da Bússola, o especialista listou três tendências de Inteligência Artificial que as empresas devem atentar-se:

Experiência Omnichannel

As marcas já entenderam que precisam estar presentes em todos os canais disponíveis que interagem com o seu público-alvo, porém a presença por si só não é suficiente. É necessário investir nos canais de interação mais utilizados pelo cliente, sempre pensando em uma atuação omnichannel, integrando a experiência nos diferentes espaços.

Segundo Fernando, é possível conquistar ainda mais o consumidor a partir de uma comunicação no canal de sua preferência, otimizando e trazendo empatia para o processo.

“Oferecer agilidade e resolução de problemas é parte essencial do que vai garantir a volta do comprador ou até mesmo a indicação, afinal quando há resposta imediata ao consumidor, ele percebe que não estará desamparado e pode ter um bom suporte a qualquer momento”, diz o especialista.

Atendimento personalizado

Os clientes estão cada vez mais exigentes, autônomos e conectados, por isso, as empresas precisam estar atentas às tendências e inovações tecnológicas que auxiliam na comunicação para com o cliente. O principal objetivo é melhorar ainda mais o relacionamento com o consumidor, oferecendo a ele uma experiência personalizada.

Ao longo da pandemia, os assistentes virtuais se tornaram uma ferramenta indispensável, já que o consumidor ficou privado de interagir com suas marcas preferidas pessoalmente. Neste ano, interações mais personalizadas entre as empresas e seus respectivos clientes de forma remota farão muita diferença, mas é preciso uma ferramenta inteligente para que a solução não seja um problema.

Já existem ferramentas com um motor semântico que têm por objetivo melhorar a precisão dos resultados da pesquisa por meio da compreensão dos termos e da intenção do usuário em relação à busca, a exemplo da Aivo. Isto garante interações mais modernas, instantâneas e eficazes, o que diferencia uma experiência humanizada de um atendimento robótico.

Potencial do 5G com a IA

A conectividade 5G tem um enorme potencial no mundo inteiro. As empresas reinventam diariamente seus produtos, serviços e modelos de negócios para ações centradas no cliente, priorizando o design de experiências em tempo real. Automaticamente, a transformação digital proporcionada pela chegada do 5G intensifica o relacionamento entre marca e cliente.

“Aliado à inteligência artificial, o 5G proporcionará mais qualidade nas interações em uma sociedade altamente conectada, sempre em busca de respostas e experiências mais rápidas”.

Para o Country Manager, a conexão entre IA e 5G permitirão que cada ponto da jornada do cliente seja aprimorado, sendo possível resolver problemas antes mesmo de acontecer.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube