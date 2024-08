Ideb 2023: veja o resultado por estado e região

Os números por estado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 mostram que as redes de ensino médio do Paraná, Espírito Santo e Goiás tiveram os melhores resultados no principal indicador da educação básica pública e privada. Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte apresentaram os piores desempenhos.

O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta quarta-feira o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, principal indicador da qualidade do ensino básico e médio no país.

O indicador traz a avaliação do desempenho da rede de ensino médio (público e privado) de cada unidade federativa e região do Brasil. Confira abaixo:

Ensino médio (UF)

Rondônia - 4,2

Acre - 4

Amazonas - 3,8

Roraima - 3,5

Pará - 4,4

Amapá - 3,8

Tocantins - 4,2

Maranhão - 3,8

Piauí - 4,5

Ceará - 4,3

Rio Grande do Norte - 3,7

Paraíba - 4

Pernambuco - 4,5

Alagoas - 4,1

Sergipe - 4

Bahia - 3,9

Minas Gerais - 4,2

Espírito Santo - 4,8

Rio de Janeiro - 3,7

São Paulo - 4,5

Paraná - 4,9

Santa Catarina - 4,2

Rio Grande do Sul - 4,2

Mato Grosso do Sul - 4

Mato Grosso - 4,4

Goiás - 4,8

Distrito Federal - 4,2

Ensino médio (regiões)

Norte - 4,2

Nordeste - 4,1

Sudeste - 4,3

Sul - 4,4

Centro-Oeste - 4,4

Ensino básico

Além disso, o Ideb também leva em consideração o desempenho das redes básicas de ensino. Nesse caso, os dados são separados entre os anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) e os anos finais (do 6º ao 9º ano).

Confira os resultados abaixo:

Anos iniciais do ensino fundamental (UF)

Rondônia - 5,6

Acre - 5,8

Amazonas - 5,7

Roraima - 5,5

Pará - 5,1

Amapá - 5

Tocantins - 5,6

Maranhão - 5,4

Piauí - 5,9

Ceará - 6,6

Rio Grande do Norte - 5,3

Paraíba - 5,7

Pernambuco - 5,7

Alagoas - 6

Sergipe - 5,4

Bahia - 5,3

Minas Gerais - 6,3

Espírito Santo - 6,3

Rio de Janeiro - 5,9

São Paulo - 6,5

Paraná - 6,7

Santa Catarina - 6,4

Rio Grande do Sul - 6

Mato Grosso do Sul - 5,6

Mato Grosso - 6

Goiás - 6,3

DF - 6,4

Anos iniciais do ensino fundamental (regiões)

Norte - 5,2

Nordeste - 5,6

Sudeste - 6,3

Sul - 6,4

Centro-Oeste - 6,1

Anos finais do ensino fundamental (UF)

Rondônia - 4,8

Acre - 4,8

Amazonas - 4,8

Roraima - 4,3

Pará - 4,4

Amapá - 4,3

Tocantins - 4,9

Maranhão - 4,5

Piauí - 5,2

Ceará - 5,5

Rio Grande do Norte - 4,1

Paraíba - 4,5

Pernambuco - 5

Alagoas - 5

Sergipe - 4,4

Bahia - 4,2

Minas Gerais - 4,9

Espírito Santo - 5,3

Rio de Janeiro - 4,9

São Paulo - 5,4

Paraná - 5,5

Santa Catarina - 5,2

Rio Grande do Sul - 4,9

Mato Grosso do Sul - 4,8

Mato Grosso - 4,9

Goiás - 5,5

Distrito Federal - 5

Anos finais do ensino fundamental (regiões)

Norte - 4,6

Nordeste - 4,7

Sudeste - 5,2

Sul - 5,2

Centro-Oeste - 5,2

O que compõe o Ideb?

Principal indicador da educação básica pública e privada, o Ideb varia numa escala de 0 a 10. O índice é calculado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio.

Para compor o Ideb, O MEC leva em consideração as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), avaliação de Português e Matemática, que foi aplicada nos meses de outubro e novembro do ano passado, e os índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar. O indicador reúne também o fluxo escolar.

O que a pontuação significa?

O índice dá uma ideia geral do desempenho das escolas, municípios, estado e país na educação, se estão avançando, piorando, e serve como um alerta para os gestores educacionais e para a sociedade.

As notas ajudam a entender o nível de domínio de conteúdo de alunos em áreas da educação. A escala que vai de 1 a 10 ajuda a entender, por exemplo, se alunos dos primeiros anos do ensino fundamental sabem multiplicar números naturais, calcular a área de uma figura geométrica, ou entender o assunto de uma reportagem ou tirinha.

Como o Ideb é calculado?

O cálculo do Ideb leva em consideração as médias de desempenho em português e matemática nos exames aplicados pelo Inep, que são padronizados em uma escala de 0 a 10. A média das duas notas é multiplicada pela média das taxas de aprovação das redes de ensino avaliadas.

Quando o Ideb é calculado?

O cálculo do índice é feito a cada dois anos. A próxima divulgação da avaliação acontecerá em 2025.