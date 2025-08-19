Brasil

Hugo Motta pauta projeto que endurece punição contra aliciamento de menores online

Oposição alerta para necessidade de diálogo e análise detalhada antes da decisão

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09h29.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reúne nesta terça-feira com os líderes de bancada da Casa para discutir a pauta da semana. Um dos pontos em debate é o projeto de lei que endurece a punição para o aliciamento de crianças e adolescentes nas redes sociais, prática conhecida como “adultização”.

A expectativa é de que a urgência seja votada ainda na quarta-feira. Em seguida, os parlamentares vão analisar o mérito.

Projeto mais avançado sobre adultização

A proposta, originada no Senado e sob relatoria de Jadyel Alencar (Republicanos-PI), é a mais avançada sobre o tema na Câmara.

"A ideia é discutir adultização no colégio de líderes. O projeto que veio do Senado é o que está mais maduro. Vamos trabalhar pela votação da urgência para que possamos avançar no mérito da matéria ainda esta semana", disse Motta na segunda-feira.

Repercussão e posicionamento da oposição

Segundo o presidente da Câmara, a intenção é votar o texto rapidamente, diante da repercussão gerada pelo vídeo do influenciador Felca, que viralizou nas redes sociais com denúncias sobre o tema.

Apesar do consenso em torno da pauta, uma parcela da oposição se posiciona contra o texto.

"O presidente (Motta) havia se comprometido a pautar o projeto após discussão na comissão e análise ampla de especialistas. Estamos surpresos com a decisão de agilizar algo que ajuda nossas crianças, mas que precisa passar por diálogo e construção com os líderes", afirmou Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara.

Comissão geral especial

Na semana passada, durante reunião de líderes, Motta criou ainda a comissão geral especial, que terá sua primeira reunião na quarta-feira.

