Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Hugo Motta anuncia Ricardo Ayres como relator da CPMI do INSS

Deputado federal pelo Tocantins terá papel central na investigação de cobranças indevidas de aposentados

Ricardo Ayres: deputado federal será o relator da CPMI do INSS, que apura cobranças indevidas de aposentados. (Reprodução/Câmara dos Deputados)

Ricardo Ayres: deputado federal será o relator da CPMI do INSS, que apura cobranças indevidas de aposentados. (Reprodução/Câmara dos Deputados)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12h53.

Última atualização em 15 de agosto de 2025 às 13h27.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira que o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS será seu correligionário Ricardo Ayres, deputado federal pelo Tocantins. A presidência da comissão ficará a cargo do senador Omar Aziz (PSD-AM).

Ayres se identifica como independente, mas contribuiu para derrotas significativas do Palácio do Planalto, como a derrubada do aumento do IOF e a aprovação de medidas favoráveis ao novo licenciamento ambiental. Como noticiou a coluna de Lauro Jardim, em abril deste ano, ele coletou assinaturas para um requerimento de urgência que visa aprovar um plebiscito a ser realizado junto às eleições de 2026. A consulta perguntaria à população se os condenados pelos atos do 8 de janeiro deveriam ter suas penas perdoadas. A proposta previa que, caso a maioria fosse favorável, a Câmara votaria pelo perdão. O governo se posiciona contrário à anistia.

Sua escolha como relator, contudo, é vista por interlocutores políticos como um indicativo de que a comissão deve manter um perfil equilibrado, sem se deixar dominar por agendas de oposição.

“Desejo a ele e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”, afirmou Motta em suas redes sociais. Ricardo Ayres, por sua vez, disse que irá conduzir um trabalho imparcial.

"Nosso compromisso é apurar com rigor todas as denúncias de irregularidades que possam ter prejudicado aposentados e pensionistas, garantindo que os culpados respondam pelo que fizeram e que os direitos de cada beneficiário sejam preservados", afirmou o parlamentar.

Trajetória de Ricardo Ayres e atuação parlamentar

Ricardo Ayres, em seu primeiro mandato, ocupa desde 2023 a vice-liderança do Republicanos na Câmara. Na Casa, tem se alinhado a algumas pautas do governo federal, especialmente em projetos de infraestrutura e desenvolvimento regional. No Tocantins, por exemplo, participou de iniciativas para a recuperação de rodovias, em parceria com o governo estadual e federal.

Em 2024, Ayres foi favorável à aprovação do PL 363/2025, que destina até R$ 3 bilhões anuais ao fomento da cultura em municípios e estados brasileiros. O projeto, apoiado pelo governo federal, foi sancionado com vetos parciais pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em pronunciamentos na Câmara, Ayres tem ressaltado os desafios do governo para manter a responsabilidade fiscal e a estabilidade econômica.

“Tenho compromisso com a responsabilidade fiscal e com a estabilidade econômica do nosso país. Compreendo os desafios que o governo federal enfrenta para manter as contas equilibradas e alcançar as metas estabelecidas. No entanto, é fundamental que essas soluções venham acompanhadas de diálogo, previsibilidade e justiça tributária”, declarou, quando os decretos presidenciais do IOF chegaram à Casa neste ano.

Durante uma reunião com o presidente Lula em julho de 2024, Ayres reforçou seu compromisso com a atuação parlamentar independente:

“Como deputado, não importa quem esteja na presidência, sempre atuarei pelo bem do país e, de maneira especial, pelo Tocantins. As divergências devem ser deixadas nas eleições, e o mandato serve para trabalhar pelo bem comum, não para causar intrigas que atrapalhem o crescimento do Brasil.”

Cobranças ilegais e investigações no INSS

Entre 2019 e 2024, segundo a Polícia Federal, pelo menos 4,2 milhões de aposentados e pensionistas foram alvo de cobranças ilegais feitas por entidades conveniadas ao INSS. A operação “Sem Desconto” mostrou que mais de R$ 6 bilhões foram retirados de forma irregular por convênios assinados sem autorização dos beneficiários. A ação, deflagrada em abril, resultou na saída do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e na prisão de envolvidos no esquema, incluindo o lobista conhecido como “Careca do INSS”.

O Ministério da Previdência criou um sistema para que os beneficiários consultem e contestem descontos indevidos. Além disso, R$ 2,5 bilhões de 12 entidades suspeitas foram bloqueados e podem ser usados para ressarcir os aposentados. A Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) também iniciaram investigações.

Ministros do governo afirmam que a maior parte dos convênios suspeitos foi firmada entre 2019 e 2022, ainda no governo Bolsonaro. Relatórios da CGU já alertavam para irregularidades antes da posse de Lula. Mesmo assim, aliados do governo reconhecem que a manutenção desses contratos no primeiro ano do novo mandato criou um problema político difícil de resolver.

Acompanhe tudo sobre:Câmara dos DeputadosHugo MottaINSSFraudes

Mais de Brasil

STF marca julgamento de Bolsonaro para 2 de setembro

STF mantém maioria por condenação de Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal

Lula inaugura fábrica da GWM em Iracemápolis com foco em carros híbridos

Hytalo Santos, influenciador digital, é preso em SP em investigação contra exploração de menores

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Varejista investe em formação dos colaboradores com plataforma de conteúdo diversificado

Mercados

Ibovespa opera próximo à estabilidade no último pregão da semana

Pop

Matt e Ross Duffer: criadores de 'Stranger Things' fecham acordo com Paramount

Mundo

Qual país é dono do Alasca? Entenda a história do território