Ressarcimento do INSS: Governo abre prazo para adesão; veja calendário e como funciona o processo O primeiro lote de pagamentos está previsto para ser feito no dia 24 de julho, em uma única parcela, com lotes diários subsequentes até que todos os casos sejam atendidos

INSS: veja data e calendário para ressarcimento (Divulgação / Agência Brasil)