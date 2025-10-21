Brasil

Linha 4-Amarela, de São Paulo, amanhece com lentidão após falha; Paese foi acionado

Todas as transferências para a linha estão temporariamente fechadas

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 06h17.

Última atualização em 21 de outubro de 2025 às 06h44.

Passageiros da Linha 4-Amarela, do transporte sob trilhos de São Paulo, sofrem com lentidão após a operação apresentar falhas durante o início da manhã desta terça-feira, 21. Todas as transferências para a via estão temporariamente fechadas.

De acordo com a ViaQuatro, concessionária que administra a via, o problema ocorre no sistema de sinalização da via.

Os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Luz e Vila Sônia - Prof.ª Elisabeth Tenreiro.

Em nota, a ViaQuatro informou que equipes de manutenção atuam na falha e agentes de atendimento orientam os passageiros.

O sistema Paese — uma frota de ônibus que faz o serviço entre as estações afetadas — foi acionada para todo o trecho.

Nas redes sociais, usuários compartilharam imagens sobre o problema.

