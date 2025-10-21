Linha 4-Amarela, de São Paulo, amanhece com lentidão após falha; Paese foi acionado

Redação Exame
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 06h17.
Última atualização em 21 de outubro de 2025 às 06h44.
Passageiros da Linha 4-Amarela, do transporte sob trilhos de São Paulo, sofrem com lentidão após a operação apresentar falhas durante o início da manhã desta terça-feira, 21. Todas as transferências para a via estão temporariamente fechadas.
De acordo com a ViaQuatro, concessionária que administra a via, o problema ocorre no sistema de sinalização da via.Os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Luz e Vila Sônia - Prof.ª Elisabeth Tenreiro.
Em nota, a ViaQuatro informou que equipes de manutenção atuam na falha e agentes de atendimento orientam os passageiros.
O sistema Paese — uma frota de ônibus que faz o serviço entre as estações afetadas — foi acionada para todo o trecho.
Nas redes sociais, usuários compartilharam imagens sobre o problema.
Linha Amarela com falha…velocidade reduzida 😩. pic.twitter.com/inNq0o5QIq
— paulo (@missingmemories) October 21, 2025