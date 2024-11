Observações na CNH: o que significa cada letra no documento

Se você usa óculos ou tem alguma outra particularidade identificada no exame médico na hora de dirigir, já deve ter reparado que existe uma letra na sua CNH que indica essa condição. Essa letrinha, ou combinação de letras, fica no verso do documento e são discretas, para que apenas um guarda ou policial identifique do que se trata.

Se você ficou curioso não só com a letra do seu documento, mas também com o significativo das demais letras que podem aparecer em uma CNH, a EXAME te conta o que são as observações na CNH e o significado das principais.

Observações na CNH: O que são e qual sua importância?

As observações na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) são um padrão definido que servem como uma indicação de que aquele motorista possui restrições ou particularidades para que possa conduzir de forma segura e legal.

Essas observações podem informar condições de saúde do condutor, necessidades de adaptação no veículo ou restrições temporárias e permanentes. Além disso, em casos de motoristas profissionais, dependendo do tipo de carga, essa nomenclatura também é usada.

O seu objetivo é garantir que o motorista atenda a todos os requisitos necessários para trafegar em segurança. As observações são as mais diversas e incluem todas as letras do alfabeto, e podem variar desde o uso de óculos até a obrigatoriedade de veículos com equipamentos especiais.

Significados de cada letra na CNH: de A a Z

Cada letra atribuída à CNH tem um significado específico relacionado a alguma necessidade ou restrição do condutor. Veja quais são todas elas:

A : necessário o uso de lentes corretivas;

B : uso obrigatório de prótese auditiva;

C : obrigatório o uso de acelerador manual;

D : exigência de direção hidráulica no veículo;

E : restrição de horário e local para condução;

F : veículo adaptado com empunhadura para membros superiores;

G : uso de equipamento ortopédico para membros inferiores;

H : veículo com câmbio automático;

I : adaptações para amputados;

J : necessidade de adaptações no banco ou cinto de segurança;

K : embreagem manual;

L : restrição de condução apenas em áreas urbanas;

M : veículo adaptado com freio manual;

N : restrição para condução apenas de veículos sem pedal de embreagem;

O : necessário o uso de máscara de oxigênio/

P : veículo adaptado com suporte de cabeça;

Q : restrição de condução para veículos com caixa de direção adaptada;

R : restrição de direção em horários diurnos;

S : uso de aparelho auditivo com amplificação;

T : adaptação para condução com mão esquerda;

U : necessidade de colete ou cinto especial para estabilidade postural;

V : restrição de condução de veículos com câmbio mecânico;

W : condução restrita a veículos com controle de velocidade adaptado;

X : veículos adaptados para cadeirantes;

Y : restrição de direção apenas com supervisão de outro motorista;

Z : outras restrições ou adaptações especiais.

O que significam as letras combinadas na CNH? Quais são elas?

Para além das letras avulsas, também existem combinações de letras, que indicam que o condutor possui mais de uma restrição ou condição. Confira alguns exemplos:

AB : uso de lentes corretivas e prótese auditiva;

AC : lentes corretivas e acelerador manual;

AD : lentes corretivas e direção hidráulica;

AE : lentes corretivas e restrição de horário;

BC : próteses auditivas e acelerador manual;

BD : próteses auditivas e direção hidráulica;

BE : próteses auditivas e restrição de horário;

CD : acelerador manual e direção hidráulica;

CE : acelerador manual e restrição de horário;

DE : Direção hidráulica e restrição de horário.

Esses exemplos de combinações são de duas letras, mas também é comum ver combinações de três letras, por exemplo, inclusive para identificar motoristas que trabalham dirigindo e transportam produtos inflamáveis, dentre outras situações.