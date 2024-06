Onde cai o dinheiro do PIS e como sacar

O PIS é um benefício muito esperado pelo trabalhador brasileiro que conta com um salário mínimo, previsto em lei, que é pago perto do mês de aniversário. São milhares de pessoas que têm direito ao PIS/PASEP e é a Caixa Econômica Federal o órgão responsável pelo pagamento do abono salarial.

Então, se você faz parte do grupo de trabalhadores que será contemplado pelo benefício este ano, veja onde vai cair o dinheiro do PIS e como sacar o valor.

Em qual conta cai o abono salarial?

O abono salarial pago pela Caixa Econômica Federal pode cair nas contas relacionadas ao banco de duas formas, veja só:

Conta CAIXA : se você já é cliente CAIXA, seja com conta poupança ou conta-corrente, o PIS cai diretamente na conta.

Conta Poupança Social Digital : para facilitar a vida dos brasileiros, a Caixa Econômica Federal abriu, de forma gratuita e automática, a Conta Poupança Social Digital para que os trabalhadores tivessem um meio de receber o abono salarial. Essa conta pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Como sacar o PIS/PASEP?

Se o seu mês de aniversário está próximo e o seu abono salarial disponível, saiba que existem algumas formas de sacar o PIS/PASEP. Veja quais são:

Saque do PIS pela conta CAIXA

Como o PIS cai na conta na conta da CAIXA para quem já é cliente do banco, é possível sacar o PIS utilizando o seu cartão da conta e, é claro, movimentar o dinheiro, realizar pix utilizando o internet banking, disponibilizado via aplicativo do banco no seu celular ou computador.

Cartão Social

Para quem não tem uma conta na CAIXA mas possui o Cartão Social, também conhecido como Cartão Cidadão, é possível sacar o valor do PIS com ele. O saque do PIS pode ser feito nas lotéricas, nos Correspondentes Caixa Aqui e nas agências do banco.

Agências da Caixa

Se você não é cliente da Caixa Econômica Federal e não possui o Cartão Social, o PIS também pode ser sacado diretamente nas Agências do banco. O titular do PIS precisa ir até a agência mais próxima e levar um documento original com foto para ter acesso ao seu benefício.

Como consultar o PIS pelo CPF?

Para consultar o PIS pelo CPF, o processo é bem fácil. Existem três formas, veja no detalhe:

App Caixa Tem e App Caixa Trabalhador: pelos dois aplicativos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, você consegue acessar e consultar o seu PIS utilizando o CPF para se cadastrar e realizar o login.

Central de Atendimento: pelo telefone 0800 726 0207 você terá acesso ao serviço de Atendimento Caixa Cidadão. Ao informar o seu CPF e demais dados que podem ser solicitados, é possível consultar o PIS.

Como consultar o PIS 2024 online pelo aplicativo Caixa Tem?

O aplicativo Caixa Tem é uma conta virtual gratuita da Caixa Econômica Federal e um dos meios utilizados para o depósito do PIS. No app, é possível consultar o PIS, saldo, fazer transferências e demais ações.

Ao fazer o login ou se cadastrar no aplicativo, logo na tela inicial, está disponibilizada a opção “abono salarial”. Por lá, você consegue consultar o PIS 2024 e conferir seu saldo.