Gasolina ou etanol: qual combustível rende mais no calor do verão?

Com a chegada do calor do verão em várias regiões do país, muitos motoristas podem se perguntar qual combustível rende mais nestas condições: gasolina ou etanol.

As altas temperaturas podem alterar o comportamento dos combustíveis e, consequentemente, mudar o padrão de consumo — e os gastos — no dia a dia. A resposta sobre qual combustível rende melhor no calor também depende de outros fatores, como o modelo do carro e as condições de uso.

Como o calor afeta o consumo de gasolina e etanol?

Antes de entender qual combustível pode ser mais vantajoso durante o verão, é importante entender a influência da temperatura.

Em épocas mais quentes, fenômenos físicos como a dilatação volumétrica e a evaporação, sobretudo da gasolina, reduzem a eficiência do que está no tanque.

Ou seja: o volume do combustível aumenta, mas a densidade cai. Então, há menos energia disponível para queima, o que leva a mais abastecimentos.

Além disso, em dias mais quentes o motor trabalha com menos desempenho. Isso acontece porque o ar quente é menos denso e leva menos oxigênio para a queima. Com menos oxigênio disponível, o carro perde torque (o “arranque” do motor) e potência — o motorista tende a acelerar mais para compensar, o que aumenta o consumo.

Existe diferença de rendimento entre os dois combustíveis?

Sim. A gasolina tem mais densidade energética, como se acumulasse mais “células” de energia. Por isso, ela rende mais quilômetros por litro em condições normais.

O etanol, por outro lado, tem menos poder calorífico. Ele queima mais rápido e precisa de mais quantidade para entregar o mesmo desempenho.

E em altas temperaturas?

Quando a temperatura aumenta, a gasolina evapora mais rápido. Além disso, a dilatação volumétrica reduz a eficiência da queima, enquanto o ar quente reduz a potência do motor. Tudo isso resulta no aumento do consumo.

O etanol também sofre com as variações de temperatura, mas pode evaporar menos que a gasolina e compensar mais em algumas condições.

Quando o etanol compensa mais que a gasolina?

O etanol só compensa mais que a gasolina quando seu preço está baixo o suficiente, para combinar com sua eficiência.

Como o etanol rende de 25% a 30% menos que a gasolina, o carro precisa de mais combustível para rodar uma mesma distância.

Então, o cálculo para saber quando o etanol rende mais é bem simples: ele só vale a pena quando custa até 70% do preço da gasolina.

Para fazer a conta, basta dividir o valor do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for menor que R$ 0,70, o etanol é a opção mais econômica.

No calor, o cálculo não muda. Mas é importante ter em mente que os veículos tendem a gastar mais combustível, já que ambos os tipos sofrem com a variação de temperatura.

Além do calor: outros fatores que influenciam o gasto

A temperatura não é o único fator capaz de alterar o consumo de combustível.

O motorista que quer economizar também tem que se atentar ao uso constante do ar-condicionado, sobretudo nas ondas de calor, além de evitar deixar o carro estacionado por muito tempo no sol ou em lugares muito abafados.

O armazenamento nos postos de gasolina também influencia o consumo, já que os combustíveis expostos ao calor podem perder energia antes mesmo de chegar ao tanque.

Dicas para economizar combustível nos dias mais quentes