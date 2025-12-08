Gasolina ou etanol: qual combustível rende mais no calor do verão?

Frentista abastece carro em posto de gasolina do Rio de Janeiro 17/03/2021 (Pilar Olivares/Reuters)
Colaboradora
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13h35.
Com a chegada do calor do verão em várias regiões do país, muitos motoristas podem se perguntar qual combustível rende mais nestas condições: gasolina ou etanol.
As altas temperaturas podem alterar o comportamento dos combustíveis e, consequentemente, mudar o padrão de consumo — e os gastos — no dia a dia. A resposta sobre qual combustível rende melhor no calor também depende de outros fatores, como o modelo do carro e as condições de uso.
Antes de entender qual combustível pode ser mais vantajoso durante o verão, é importante entender a influência da temperatura.
Em épocas mais quentes, fenômenos físicos como a dilatação volumétrica e a evaporação, sobretudo da gasolina, reduzem a eficiência do que está no tanque.
Ou seja: o volume do combustível aumenta, mas a densidade cai. Então, há menos energia disponível para queima, o que leva a mais abastecimentos.
Além disso, em dias mais quentes o motor trabalha com menos desempenho. Isso acontece porque o ar quente é menos denso e leva menos oxigênio para a queima. Com menos oxigênio disponível, o carro perde torque (o “arranque” do motor) e potência — o motorista tende a acelerar mais para compensar, o que aumenta o consumo.
Sim. A gasolina tem mais densidade energética, como se acumulasse mais “células” de energia. Por isso, ela rende mais quilômetros por litro em condições normais.
O etanol, por outro lado, tem menos poder calorífico. Ele queima mais rápido e precisa de mais quantidade para entregar o mesmo desempenho.
Quando a temperatura aumenta, a gasolina evapora mais rápido. Além disso, a dilatação volumétrica reduz a eficiência da queima, enquanto o ar quente reduz a potência do motor. Tudo isso resulta no aumento do consumo.
O etanol também sofre com as variações de temperatura, mas pode evaporar menos que a gasolina e compensar mais em algumas condições.
O etanol só compensa mais que a gasolina quando seu preço está baixo o suficiente, para combinar com sua eficiência.
Como o etanol rende de 25% a 30% menos que a gasolina, o carro precisa de mais combustível para rodar uma mesma distância.
Então, o cálculo para saber quando o etanol rende mais é bem simples: ele só vale a pena quando custa até 70% do preço da gasolina.
Para fazer a conta, basta dividir o valor do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for menor que R$ 0,70, o etanol é a opção mais econômica.
No calor, o cálculo não muda. Mas é importante ter em mente que os veículos tendem a gastar mais combustível, já que ambos os tipos sofrem com a variação de temperatura.
A temperatura não é o único fator capaz de alterar o consumo de combustível.
O motorista que quer economizar também tem que se atentar ao uso constante do ar-condicionado, sobretudo nas ondas de calor, além de evitar deixar o carro estacionado por muito tempo no sol ou em lugares muito abafados.
O armazenamento nos postos de gasolina também influencia o consumo, já que os combustíveis expostos ao calor podem perder energia antes mesmo de chegar ao tanque.