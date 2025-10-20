Petrobras reduz o preço da gasolina para distribuidoras a partir desta terça-feira, 21

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 20, que vai reduzir os preços de venda da gasolina A para distribuidoras em 4,9%.

A partir da terça-feira, 21, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro. Isso representa uma redução de R$ 0,14 por litro, de acordo com o comunicado da empresa.

Essa é a segunda redução dos preços do combustível em 2025. No acumulado, a Petrobras reduziu os preços em 10,3% ou R$ 0,31 por litro.

"Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36/litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%", afirma a Petrobras, em nota.

Para o diesel, a empresa decidiu manter os preços de venda para as distribuidoras. Segundo a Petrobras, desde março de 2025, foram feitas três reduções no preço do combustível.

Petróleo em queda

Como adiantado pela EXAME, o preço do petróleo em queda e uma publicação da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, indicavam que o valor da gasolina teria uma redução no curto prazo.

Na quinta-feira, 16, o petróleo Brent, usado de referência, fechou em queda de 1,42% e chegou a US$ 61 por barril. Em junho, o preço estava próximo de US$ 80.

Na quarta-feira, 15, Chambriard publicou em seu perfil no LinkedIn um gráfico que ilustra a queda da commodity e afirmou que “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) mostraram que existe uma defasagem de 9% do preço da gasolina no Brasil em relação à cotação internacional. Ou seja, o valor está mais caro no aqui que no exterior.

Em relatório do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), analistas avaliavam que a Petrobras teria espaço para reduzir os preços da gasolina entre 5% e 10%. Nas contas do banco, o preço médio de venda da Petrobras cairia para entre R$ 2,57 e R$ 2,71 por litro, frente aos R$ 2,85 por litro atuais, representando uma redução entre R$ 0,14 e R$ 0,28 por litro.