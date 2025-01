Empréstimo: o que é margem negativa do consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito comum no Brasil. Com ele, a pessoa consegue crédito com taxas de juros mais baixas e com menos burocracia. Para isso, é avaliada a chamada margem consignável disponível. Ou seja, o quanto da renda líquida mensal está ou não comprometida e qual percentual dela pode ser usada. A ideia é que esse limite coloque um freio no endividamento excessivo para não comprometer o restante da renda.

Esse tipo de empréstimo é muito oferecido a aposentados e pensionistas, pois instituições financeiras levam em conta a segurança oferecida pelo INSS no que diz respeito ao pagamento do benefício.

Se você quer saber como calcular qual é a sua margem consignável, é possível descobrir esse valor a partir do seu salário. Atualmente, a lei permite que 35% da renda mensal seja comprometida com esse tipo de despesa.

No caso de beneficiários do INSS, é preciso multiplicar o valor líquido recebido mensalmente por 0,35. Se você nunca fez um empréstimo consignado, o resultado desta conta é o valor máximo que você pode conseguir nesse tipo de empréstimo.

Por exemplo, uma pessoa que recebe o salário-mínimo de R$ 1.518,00 x 0,35, terá R$ 531,30 de limite para emprestar em um consignado. Se essa pessoa já paga um consignado anterior de um valor de R$ 100,00 a parcela mensal, o crédito restante é R$ 431,30 para outros empréstimos.

O que é margem negativa

Com essa explicação sobre o contexto de como funciona um empréstimo consignado e a margem disponível, é possível entender o que é a margem negativa do consignado.

O sistema financeiro considera que uma pessoa possui uma margem negativa quando ela já comprometeu todo o seu limite de crédito para futuros consignados. Por exemplo, no caso de um aposentado do INSS que recebe um salário-mínimo como benefício, se ele já fez empréstimos anteriores e são mensalmente descontados R$ 531,30 do seu salário, ele não tem mais crédito para novos empréstimos.

Nesse caso, a pessoa precisa quitar a dívida atual ou parte dela para voltar a ter crédito. Caso esse desconto relacionado a empréstimos anteriores diminua para R$ 331,30, por exemplo, a pessoa terá uma margem consignável de R$ 200,00.