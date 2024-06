Conheça quais atendimentos a UPA faz e como acessar o serviço

O SUS — Sistema Único de Saúde — é um serviço destinado para todos os brasileiros e reconhecido por ser um dos sistemas de saúde pública mais completos do mundo. E para conseguir atender uma população tão grande em situações diversas, ele é dividido em algumas frentes de atendimento.

Dentre elas, estão a UPA, o UBS, os hospitais e outras unidades de atendimento conhecidas por aí. Mas você sabe qual a diferença entre elas? Neste artigo, você entenderá melhor quais atendimento a UPA faz, como ela funciona e quando se deve procurar uma.

O que é UPA e como funciona?

UPA é a sigla para Unidade de Pronto Atendimento. A UPA é um serviço do SUS, administrado pelo Ministério da Saúde, e faz parte da rede de serviços pré-hospitalares fixos para atendimentos de urgência no Brasil.

A UPA faz atendimento para pessoas em condições que não necessariamente sejam graves, mas casos mais sérios também. Inclusive, é na UPA que é feito o primeiro atendimento em casos cirúrgicos e traumáticos, estabilizando e encaminhando os pacientes para as unidades de referência certas para aquele caso.

Outra informação importante sobre a UPA é que ela não para: o serviço funciona 24h por dia, todos os dias da semana, com uma equipe multidisciplinar para atender diferentes tipos de situações.

Quais os serviços que a UPA oferece?

As UPAs oferecem um serviço parecido com o pronto-socorro, mas de forma simplificada. Ou seja, por lá é possível fazer um raio-X, eletro, exames laboratoriais, acesso a pediatras e até mesmo leitos de observação.

Mas, se tiver agravamento do caso, a UPA direciona o paciente para um hospital de fato. Seu objetivo é diminuir as filas nos prontos-socorros pois, ao chegar na unidade, a UPA já terá feito todo o atendimento inicial, facilitando o diagnóstico e agilizando o processo.

Pronto-socorro, UPA e UBS: qual a diferença?

Muitas pessoas confundem os serviços do pronto-socorro, UPA e UBS. O SUS disponibiliza todos eles gratuitamente. Veja quando procurar cada um:

UPA: como comentado, a UPA é o primeiro atendimento do cidadão em casos graves e de risco, principalmente. Funciona 24h por dia e pode atender e resolver casos de urgência e emergência. UBS: as UBSs são a porta de entrada do SUS, onde os pacientes podem receber atendimento médico e fazer acompanhamento de tratamentos. Na UBS, é possível tomar vacinas, ter acesso a medicamentos, fazer o acompanhamento de pré-natal, entre outros serviços.

Pronto-socorro: já o pronto-socorro é para onde são direcionados os casos mais complexos, geralmente encaminhados pela UPA, para possíveis internações, acompanhamento cirúrgico, exames mais profundos e demais solicitações que só podem ser feitas em um hospital.

Quando se deve procurar uma UPA?

De acordo com o Ministério da Saúde, se você identificar algum dos sintomas abaixo, pode procurar uma UPA: