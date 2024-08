Como simular a aposentadoria com calculadora do INSS

Desde a reforma da previdência, muitos trabalhadores ficaram com dúvidas sobre quando poderão se aposentar. As regras mudaram e, para facilitar a vida do cidadão, o Governo Federal disponibiliza a calculadora do INSS para simular a aposentadoria. Com a calculadora, você consegue extrair algumas informações sobre a sua aposentadoria e ter uma previsão de quando pode começar a receber o benefício.

A EXAME te mostra um passo a passo para usar a calculadora do Meu INSS e ter todas as informações sobre a sua previdência.

Para que serve a simulação da aposentadoria do INSS?

A simulação da aposentadoria do INSS serve como uma ajuda ao cidadão para que ele possa consultar quanto tempo falta para chegar a sua aposentadoria, seja por tempo de contribuição ou por idade.

Toda a consulta é feita com base nas informações e dados do próprio INSS. O serviço é gratuito e pode ser feito online.

Como usar a calculadora do Meu INSS?

O uso da calculadora do Meu INSS é simples. A simulação pode ser feita tanto pelo site Meu INSS, quanto pelo aplicativo. Veja o passo a passo disponibilizado pelo Governo Federal, que é aplicável nos dois formatos:

Entre no site ou aplicativo Meu INSS; Faça o login e senha utilizando suas informações do gov.br; No menu principal, visualize a opção “Do que você precisa?”; Escreva no campo de busca “Simular aposentadoria”.

A partir disso, aparecerá em sua tela uma lista de possibilidades de aposentadoria, sendo por idade e tempo de contribuição. Como você já fez o login com as suas informações, o sistema unifica todos os seus dados e dá uma previsão de quantos anos faltam para você se aposentar, além da informação se você já tem direito ou não de solicitar o benefício.

Caso alguma informação pessoal apresentada esteja incorreta, como seu nome, idade, sexo e tempo de contribuição, você pode editá-la. Basta clicar no lápis disposto no canto direito da informação e inserir o dado correto.

No fim da página, você terá duas opções: “pedir aposentadoria”, caso você já tenha direito ou, então, “Baixar documento” para compartilhar a simulação em outros canais.

Vale lembrar que, caso tenha alguma informação incorreta com relação ao vínculo empregatício, é possível alterar sem pedir a aposentadoria ligando para o telefone 135 e solicitando o serviço “Atualizar Vínculos e Remunerações e Código de Pagamento".

Quanto tempo leva até receber a simulação?

O processo é super rápido e, ao fazer a simulação da aposentadoria do INSS você já recebe o resultado na hora. É possível emitir o documento em formato PDF, salvá-lo em seu computador e também enviar o material para o Whatsapp, por exemplo.

Como usar o simulador Dataprev da Nova Previdência?

O Dataprev também disponibiliza um aplicativo para calcular a aposentadoria, e foi criado principalmente para atender os cidadãos que querem calcular a sua aposentadoria com base na Reforma da Previdência.

Diferente do Meu INSS, não é necessário preencher nenhum dado pessoal para realizar a simulação da aposentadoria. Ao baixar o Nova Previdência do Dataprev, informações como o sexo, idade e tempo de contribuição serão solicitados e, automaticamente, as informações sobre possibilidades de aposentadoria aparecerão na tela.

Atualmente, o app está disponível apenas para sistemas Android e pode ser baixado na loja de aplicativos do seu celular.