Como consultar e emitir o comprovante do PIS pela internet

O número do Programa de Integração Social (PIS) é utilizado pelos trabalhadores para ter acesso a direitos e benefícios, como o abono salarial, seguro-desemprego ou saque do FGTS. Em algumas situações, as pessoas precisam apresentar o comprovante com o número do documento. Para ajudar nesse processo, a EXAME separou um passo a passo de como emitir o comprovante como o número do PIS.

O que é o PIS, Pasep e NIT?

O PIS é uma contribuição que as empresas fazem aos cofres públicos. O dinheiro dessa taxa é usado para financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. O principal objetivo do programa é transferir renda aos trabalhadores de baixa renda. Além do PIS, existe o Pasep — Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PIS para funcionários públicos — e o NIT — Número de Identificação do Trabalhador e permite que trabalhadores autônomos ou sem carteira assinada possam contribuir para o INSS.

Como emitir o comprovante do PIS

O comprovante do PIS pode ser solicitado em uma agência da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou no site da Caixa PIS.

Como gerar o comprovante do PIS pela internet

Acesse o aplicativo Caixa Trabalhador

Na tela inicial, procure a opção Meu NIS, localizado na barra inferior

Aparecerá os dados e será possível salvar o comprovante no seu celular

Como consultar o número do PIS pelo Meu INSS

Por meio do site e aplicativo do Meu INSS, integrado ao gov.br, é possível consultar o PIS.