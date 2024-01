Dissídio: o que é, cálculo e quem tem direito em 2024

É comum que as pessoas se perguntem quem tem direito ao reajuste salarial pelo dissídio, e a resposta é simples, apenas quem tem seu contrato de emprego regulamentado pela CLT.

Mas o direito não é liberado logo que o empregado é contratado, mas sim quando se completa ao menos um ano do momento em que a negociação tenha sido feita.

Neste texto, vamos te mostrar como é calculado o dissídio salarial e como funciona o reajuste do salário. Além disso, confira também o dissídio 2024 atualizado.

O que é dissídio salarial?

O dissídio salarial pode ocorrer quando o colaborador possui carteira assinada e seu salário não sofre reajustes anuais em seus ordenados. Um dissídio significa divergência, e é tradicionalmente utilizado como um termo jurídico. Os dissídios se referem a desacordos do trabalhador em relação ao empregador que podem ou não gerar uma disputa.

Esse tipo de desacordo a respeito da atualização do valor salarial pode levar a situações jurídicas, pois o cálculo possui uma série de detalhes importantes para serem levados em consideração pelos advogados envolvidos.

Dissídio individual

O dissídio individual para o trabalhador pode ocorrer quando ele, individualmente, decide entrar com uma ação judicial que vise recorrer a direitos negados ou eventuais danos ocorridos em relação ao seu emprego.

Normalmente, os desacordos envolvendo empregados e patrões acontecem quando se avalia a necessidade de revisão do cálculo do reajuste e eventuais descontos provenientes de horas extras, equiparação salarial ou pendências na hora da rescisão de um contrato empregatício.

Dissídio coletivo

No caso do dissídio coletivo, o desacordo ou divergência é reconhecido por um grupo de funcionários da mesma categoria ou empresa.

O dissídio coletivo pode influenciar toda uma categoria caso a ação judicial seja vencida e exija a revisão dos valores em desacordo.

Como funciona o reajuste salarial?

O reajuste salarial deve ser feito com base no valor e índices combinados no contrato empregatício.

Por exemplo, um colaborador que possua salário de R$2.000,00 no momento de sua contratação e o reajuste baseado em determinado índice, terá que, posteriormente, ter o seu ordenado atualizado perante ao valor calculado a partir do índice combinado.

Veja o exemplo:

José foi contratado em Janeiro de 2023 ganhando R$2.000,00 com determinado índice de reajuste;

Em Janeiro de 2024, completado um ano de trabalho na empresa, o índice que pautava o reajuste de José foi de 5%;

Portanto, José passou a receber R$2.000,00 + 5%, ou seja, R$2.100,00.

Outro exemplo que temos observado nos últimos meses foi o aumento do salário mínimo, observe:

O dissídio sobre o salário mínimo em 2023 foi equivalente a 2,8% de aumento real, ou seja, 4,62% de inflação + 2,8% de aumento real, portanto, o salário mínimo que era de R$1.212,00 teve aumento de 7,42%, chegando aos R$1.320,00.

Quando sai o dissídio 2024?

Normalmente, o dissídio é revelado no início do ano e, em 2024, após a divulgação da inflação acumulada em 3,85%, o salário mínimo teve reajuste e chegou a R$1.412,00.

A data de divulgação e valor do dissídio pode variar de acordo com o contrato trabalhista de cada pessoa. Estes valores/índices são acordados após acordo entre sindicatos e empresas.

Como é calculado o dissídio salarial?

Assim como nos exemplos acima, para facilitar a compreensão, preparamos uma equação que você pode utilizar em diversos casos, veja:

(Valor do salário x Valor do dissídio) + Valor do salário = Dissídio salarial

