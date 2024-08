Como identificar uma nota de real falsa? Veja como checar dinheiro falso

Mesmo com a popularização do PIX, o sistema de pagamentos e transferências criado em 2020 pelo Banco Central, o dinheiro físico ainda circula muito e o brasileiro tem o hábito de pagar com o papel.

E se tem muito dinheiro circulando, as notas falsas também são comumente encontradas. Mas nem sempre quem recebe acaba checando se o dinheiro é falso, o que pode dar um prejuízo. Se você não tem um contador automático, a EXAME te explica como identificar uma nota de real falsa e evitar cair em golpes.

Real tem duas famílias de notas

Hoje no Brasil circulam duas famílias de notas, uma mais antiga, que ainda é válida, e outra mais atualizada. A segunda família foi desenvolvida justamente para evitar fraudes, com várias formas de verificação e elementos mais modernos anti falsificação.

Ao longo dos anos, o Banco Central vem recolhendo as notas da primeira família, que já são mais antigas e possivelmente desgastadas. Nos próximos anos, provavelmente só teremos notas da segunda família, e a primeira família será extinta de vez.

A primeira família são as notas de real que foram lançadas para substituir o cruzeiro real, já a segunda família é a evolução do real, lançada em 2010.

Saiba como identificar notas falsas (Reprodução/Banco Central do Brasil)

Como identificar uma nota falsa? Itens para verificar

Existem várias formas de identificar se uma nota é verdadeira ou falsa, por isso, saber os macetes para não cair em um golpe é fundamental. O Banco Central do Brasil disponibiliza um guia que mostra todas as formas de identificar que uma nota é verdadeira, e nós te explicamos no detalhe aqui:

Marca d’água

A marca d’água é uma das formas mais fáceis de identificar se uma nota é falsa ou não. Basta colocar a nota contra a luz e você verá o animal que representa aquela nota e o número do valor da mesma.

Então, se for uma nota de R$50, por exemplo, você verá a figura de uma onça e o número 50. Essa imagem pode variar entre tons mais claros e escuros.

Fio de segurança

O fio de segurança fica na parte central da nota, também quando é colocada contra a luz. É uma linha escura na vertical que tem escrito tanto o valor da nota, quanto a palavra “REAIS”. Vale lembrar que apenas as notas de 10, 20, 50 e 100 possuem o fio de segurança.

Alto-relevo

Para além da possibilidade de ver a veracidade da nota contra a luz, também é possível sentir o alto-relevo. Na parte superior, onde está escrito “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”, nas laterais da nota e nos números que indicam o valor, você consegue sentir uma textura diferenciada.

Para as notas de 10 e 20 reais, só é possível sentir o alto-relevo nos números que indicam o valor posicionados na parte inferior esquerda da nota.

Além disso, nas notas de 20, 50 e 100 reais, o relevo também está presente no verso: no texto “BANCO CENTRAL DO BRASIL”, no animal e no número que indica o valor.

Faixa holográfica

No caso das notas de 50 e 100 reais, que são os valores que geralmente quem recebe fica atento para conferir, também é possível ver se a nota é verdadeira pela faixa holográfica.

Observe que, ao movimentar a nota, no lado esquerdo, o número do valor da nota e a palavra “REAIS” se alternam, a imagem do animal fica colorida e várias cores aparecem em movimento.

Essas são as principais formas de saber se uma nota de real é falsa. Cheque esses elementos e com certeza não terá problemas com o dinheiro recebido. Mas fique atento, também, há outros sinais, como notas muito danificadas, gastas demais ou rasgadas. Muitos falsificadores utilizam essa estratégia para o dinheiro “passar batido” na verificação.

E, caso você esteja com uma nota falsa, a orientação do Banco Central é ir até uma agência bancária para que ela seja examinada. Se o papel realmente for falso, você receberá um recibo de retenção da nota.

Nota de 200 reais

Confira os elementos para verificar a nota de R$200: