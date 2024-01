Como consultar o número do cartão SUS pelo CPF

O Sistema Único de Saúde é um dos órgãos mais consolidados do Governo Federal, sendo exemplo para diversos países quando se fala em universalização da saúde. O programa reúne a campanha nacional de imunização, políticas de controle de epidemias e doenças, entre outros serviços e atendimentos de saúde para a população.

Para tanto, é necessário um rígido controle, bem como um sistema integrado para que a prestação do serviço flua e atenda às necessidades filtradas pelo processamento dos dados gerados.

Neste artigo, vamos descrever passo a passo sobre como você pode consultar o número do cartão do SUS pelo CPF, além de listar uma série de outros serviços que o órgão oferece.

O que é o SUS?

Completando 34 anos de existência, o SUS é um braço extremamente importante do Ministério da Saúde. A sigla significa Sistema Único de Saúde, e foi criado para organizar e manter em um único registro todos os dados de saúde do cidadão brasileiro.

O SUS vem se modernizando e, desde 2020, sua versão digital tem ganhado espaço e operacionalizado uma série de serviços na plataforma.

O app, ou plataforma, permite que o cidadão possa consultar informações, efetuar marcações de exames, dentre diversas outras funcionalidades.

O que é CNS?

O CNS, ou Cartão Nacional de Saúde, é um documento do SUS para identificar os cidadãos cadastrados na plataforma.

Neste cartão individual, são documentadas informações como nome do pai e mãe, data de nascimento, contatos e documentos pessoais. Os dados de todos os cidadãos são centralizados em um sistema informatizado que permite a tabulação de diversos elementos que resultam em políticas públicas de saúde.

Sendo assim, o CNS funciona como um filtro para que ações sejam tomadas relacionadas a:

Sistema de atenção básica;

Em relação a sistemas hospitalares;

Medicamentos.

Como consultar CNS do cartão SUS pelo CPF?

O número CNS pode ser solicitado em postos de saúde, em atendimentos pelo telefone do Ministério da Saúde ou SUS. Caso você não o tenha em mãos, não precisa se preocupar, pois o número pode ser consultado a partir do número do seu CPF, no app Conecte SUS ou pelo telefone.

Pelo app Conecte SUS

Confira o passo a passo abaixo para a consulta via Smartphone:

Faça o download do aplicativo Conecte SUS; Insira o CPF para efetuar o login; Crie uma senha e faça o cadastro no aplicativo.

Caso você já tenha o seu CPF registrado no SUS, automaticamente, na página inicial, você terá acesso ao seu cartão SUS, bem como o número de registro. Se é o seu primeiro acesso, o cartão será criado e também disponibilizado na tela inicial do app.

Pelo telefone

Caso você não tenha acesso a um celular, também é possível consultar o número do CNS pelo telefone 136. Selecione a opção 8, siga as instruções informando os dados necessários e tenha acesso ao CNS.

O que mais você precisa saber sobre o app Conecte SUS

Além de disponibilizar o cartão de registro do SUS de cada brasileiro, o aplicativo também tem outras funções. Veja a lista de serviços que o cidadão pode ter acesso pelo app Conecte SUS:

Carteira Nacional de Vacinação;

Certificado Nacional de COVID-19;

Cartão nacional de Saúde;

Resultados de exames laboratoriais de COVID-19;

Medicamentos dispensados pelo programa “Farmácia Popular”;

Registro de doação de sangue;

Acompanhamento na posição da fila de transplantes.

