Anvisa suspende lotes de detergente Ypê por 'riscos de contaminação'; veja quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição e uso de lotes de detergente Ypê. O texto publicado no Diário Oficial da União (DOU) cita um “potencial risco de contaminação microbiológica”.

A agência já havia sido notificada sobre o recolhimento voluntário pela própria Química Amparo, empresa que é dona da Ypê. O motivo foi a identificação de um “desvio” durante a análise de monitoramento da produção. Com isso, todos os lotes cuja data de fabricação foi nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022 e que tenham um final 1 ou 3 estão suspensos.

Em nota, a empresa diz que o recolhimento já acontece há mais de um mês e que comunicou a Anvisa em conformidade com as diretrizes do próprio órgão. "Após uma rigorosa análise interna identificou-se, em alguns lotes específicos, a possibilidade de descaracterização em seu odor tradicional, sem risco à saúde ousegurança do consumidor, porém, em alguns casos perceptível ao olfato", explica a Química Amparo em nota à qual a EXAME teve acesso.

"Importante destacar que não há proibição de comercialização do produto e sim o bloqueio e recolhimento exclusivamente dos lotes específicos indicados na ação voluntária proposta pela própria empresa", completou.

Veja a lista completa com todos os lotes divididos por marca abaixo:

Ypê Clear Care

- 172051

- 179054

- 184054

- 185054

- 186054

- 228054

- 233011

- 234011

- 235011

- 236011

- 242054

- 253011

- 255011

- 267051

- 269051

- 270051

- 278011

- 279011

- 280011

- 281011

- 282011

- 283011

- 302051

- 303051

- 304051

- 314011

- 315011

- 316011

- 318011

Ypê Coco

- 029016

- 030016

- 036016

- 038016

- 057016

- 058016

- 148051

- 149051

- 151051

- 212044

- 213051

- 215051

- 216051

- 217051

- 218051

- 219051

- 220051

- 221051

- 228054

- 232051

- 233051

- 236051

- 238051

- 243044

- 248051

- 249051

- 256051

- 257051

- 258051

- 272051

- 273051

- 274051

- 275051

- 276051

- 277051

- 284051

- 286051

- 288051

- 289051

- 290051

- 291051

- 298051

- 299051

- 300051

- 301051

- 317016

- 331051

- 333051

- 33405

- 031016

- 188031

- 225081

- 226081

- 227081

- 239081

- 270031

- 281031

- 282031

- 283031

- 295031

- 323016

- 324016

- 327031

- 328031

- 329031

- 330031

Ypê Capim limão

- 225031

- 226031

- 242081

- 314031

- 323081

- 325081

- 060016

- 173081

- 174081

- 175081

- 176081

- 177081

- 178081

- 223011

- 224011

- 239051

- 240051

- 242051

- 271081

- 272081

- 273081

- 299011

- 300011

- 302011

- 303011

- 326051

- 327051

- 336016

- 337016

- 338016

- 346016

- 347016

Ypê Limão

- 031016

- 040016

- 041016

- 042016

- 043016

- 127011

- 129011

- 130011

- 134081

- 135081

- 136081

- 137081

- 138081

- 148011

- 149011

- 150011

- 218011

- 219011

- 310011

- 311011

- 319016

- 332016

- 339016

- 347016

- 053016

- 054016

- 141031

- 221081

- 222081

- 223081

- 227081

- 228081

- 229081

- 279081

- 280081

- 288031

- 315031

- 325016

Ypê Maçã

- 010016

- 011016

- 012016

- 026016

- 028016

- 029016

- 054016

- 131011

- 132011

- 134011

- 142011

- 173011

- 174011

- 187011

- 188011

- 189011

- 193011

- 194011

- 195011

- 200051

- 213011

- 220011

- 221011

- 228011

- 229011

- 230011

- 241011

- 242011

- 248081

- 249081

- 256011

- 257011

- 262011

- 263011

- 264011

- 265011

- 266011

- 278061

- 279061

- 280061

- 281061

- 282061

- 283051

- 292011

- 293011

- 295011

- 311011

- 312011

- 313011

- 313061

- 327011

- 327016

- 328011

- 328016

- 329011

- 330011

- 357016

- 046016

- 047016

- 185081

- 186081

- 191081

- 192081

- 204101

- 223081

- 224081

- 232081

- 234081

- 268031

- 269031

- 309031

- 310031

Ypê Neutro