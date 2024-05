Porto Alegre derruba passarela para construir corredor humanitário e facilitar a chegada de ajuda

A expectativa da prefeitura é que a obra auxilie no acesso aos serviços de emergência e abastecimento da cidade, além de reduzir o tráfego na RS-118. Vários acessos ao município seguem comprometidos em razão das chuvas.

O acesso humanitário emergencial deve ser concluído em apenas três dias e foi viabilizado pelo trabalho de empresas do setor da construção pesada ligadas ao Sindicato da indústria da construção de estradas, pavimentação e obras de terraplenagem em geral do Rio Grande do Sul (Sicepot-RS).