É obrigatório tirar biometria para votar nas eleições 2024? Saiba as regras

Esta quarta-feira, 8, é o último dia para tirar ou regularizar o título de eleitor em todo o Brasil, exceto no Rio Grande do Sul que, devido às chuvas intensas, teve o prazo estendido até 23 de maio. No restante dos estados, também se encerra hoje o prazo para cadastrar gratuitamente a biometria. Mas, afinal, quem não tiver cadastrado a biometria não vai poder votar nas eleições municipais?

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o eleitor que não tiver a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral poderá votar normalmente nas próximas eleições. Para isso, basta que ele leve um documento oficial com foto para o local de votação. Mas quem ainda não estiver identificado biometricamente pode procurar o cartório eleitoral para realizar esse cadastro, verificando se há a necessidade de agendamento prévio.

O cadastro biométrico é feito gratuitamente e torna o processo de votação mais seguro, além de evitar a formação de filas nas seções de votação. E, tendo a biometria cadastrada, é possível realizar processos como os de transferência e regularização de dados de forma online.

Além disso, o TSE alerta que, se houver a convocação para revisão de eleitorado com o objetivo de coletar a biometria da população e o eleitor não comparecer, ele poderá ter o título cancelado e será impedido de votar.

Onde fazer a biometria eleitoral

Caso ainda não tenha o registro de sua biometria, é necessário agendar o atendimento no cartório eleitoral mais próximo. Lá, serão coletadas as impressões digitais de todos os dedos das mãos da pessoa, a assinatura e a foto digitalizadas e serpa feita a atualização dos dados biográficos. É necessário comparecer ao cartório portando comprovante de endereço e documento oficial com foto.