Grande São Paulo tem 74 mil residências sem energia, diz Enel

A cidade de São Paulo e a região metropolitana têm 74 mil residências sem energia elétrica nesta quarta-feira, informou a Enel. Segundo a concessionária, 2,3 mil estão sem o serviço deste sexta-feira, quando houve o vendaval que deixou 2,1 milhões de consumidores no escuro.

A companhia não informou quais os bairros sem luz. Em nota, informou que "as equipes atuam, desde os primeiros momentos da tempestade de sexta-feira, no restabelecimento de energia" para os clientes que tiveram o serviço afetado pelo temporal e para "aqueles que ingressaram com chamados de falta de luz ao longo dos últimos dias".

Na segunda-feira, a companhia havia se comprometido com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a restabelecer totalmente o fornecimento de energia em três dias.

O problema tem mobilizado governantes das três esferas de poder. Nesta quarta-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que irá colocar câmeras nas garagens da Enel na capital para monitorar todos os caminhões que entram e saem da empresa.

Nesta terça-feira, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniu com o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), e com prefeitos da Grande São Paulo e na reunião pediu a intervenção do governo federal na concessionária, além de que as contas da empresa sejam abertas para fiscalização do poder público. Nardes afirmou que há elementos para justificar uma intervenção, mas que essa decisão cabe ao Ministério de Minas e Energia.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, faça um estudo sobre a viabilidade de alterar os mandatos dos conselheiros das agências reguladoras. Desde o fim de semana, o governo federal tem questionado a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no apagão que atingiu São Paulo.