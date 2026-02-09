IPOs nos EUA podem bater US$ 160 bilhões em 2026, diz Goldman Sachs

O mercado de capitais dos Estados Unidos deve viver um ano decisivo em 2026, com uma retomada expressiva das ofertas públicas iniciais (IPOs, em inglês). Uma previsão do Goldman Sachs projeta um volume recorde de captações de US$ 160 bilhões, aproximadamente o quádruplo do registrado nos últimos períodos.

Esse salto deverá ser impulsionado por uma nova geração de empresas de alto crescimento, sobretudo nos setores de tecnologia e inteligência artificial.Entre os nomes mais aguardados pelo mercado estão a SpaceX, de Elon Musk, e as gigantes de IA OpenAI, dona do ChatGPT, e Anthropic, responsável pelo sistema Claude.

As entradas dessas empresas na bolsa são vistas como um catalisador para reaquecer todo o ecossistema de listagens.

Em relatório obtido pela Reuters, o banco estima que o número de IPOs dobre em relação aos últimos anos, passando para 120 operações em 2026. Fontes ouvidas indicam que o movimento reflete um ambiente mais favorável, marcado por crescimento econômico mais estável, valorização recente das ações e condições financeiras menos restritivas.

Mesmo com a projeção de um volume histórico, os analistas destacam que os US$ 160 bilhões previstos ainda representam uma "fração modesta" da capitalização total do mercado americano, um sinal de como o mercado de capitais dos EUA se expandiu estruturalmente na última década.

O ano já começou com alguma tração. Até o momento, em 2026, doze empresas já captaram cerca de US$ 5 bilhões por meio de ofertas públicas iniciais nos EUA. Entre as operações recentes estão a fabricante de equipamentos para IA Forgent Power e a biofarmacêutica Eikon Therapeutics.

Outro nome é o da Cerebras Systems, concorrente direta da Nvidia no segmento de chips para IA. A companhia acaba de captar US$ 1 bilhão em uma rodada privada que avaliou o negócio em US$ 23 bilhões, reforçando a expectativa de uma possível abertura de capital no curto prazo.

O protagonismo da IA e os riscos de mercado

A inteligência artificial deve ser o principal motor do novo ciclo de IPOs. Embora empresas de software e saúde tenham tendência a dominar numericamente a fila de listagens, a maior parte do capital captado deverá se concentrar em um grupo restrito de companhias de tecnologia em estágio avançado de crescimento.

Ainda assim, o Goldman Sachs adota cautela, trabalhando com um intervalo amplo para suas estimativas. A previsão é que o volume total de captações em 2026 pode variar entre US$ 80 bilhões e quase US$ 200 bilhões, dependendo do sucesso das grandes ofertas planejadas.

O principal ponto de atenção é o risco de valuation, pois a liquidação recente de ações de software no início do ano acendeu um alerta no mercado, especialmente porque o setor responde por aproximadamente um quarto das empresas atualmente na fila para abrir capital.

Para investidores, o cenário combina oportunidade e atenção, visto que o retorno das grandes listagens pode marcar um novo ciclo de crescimento do mercado, mas a sustentabilidade do rali dependerá de fundamentos sólidos e de um ambiente econômico mais previsível.