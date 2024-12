'Grande Perigo': Inmet alerta para tempestade com ventos superiores a 100km/h e granizo no RS e SC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou neste domingo para o risco de uma forte tempestade no Rio Grande do Sul e na porção sul de Santa Catarina. Para a região centro-sul do estado gaúcho, o alerta, classificado como "vermelho", começa a valer a partir de 14h e deve seguir até meia noite.

Veja abaixo as regiões que serão afetadas:

Para ambos os estados, a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Na porção norte do Rio Grande do Sul e no centro-sul de Santa Catarina o alerta começa a ter validade a partir de 18h deste domingo e vai até 7h de segunda. O Inmet recomenda a quem estiver nessas regiões desligar aparelhos e quadro geral de energia e, em caso de situação de grande perigo confirmada, procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre.