Grande incêndio atinge galpão em Barueri; veja vídeos

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta quinta-feira, 26, um galpão em Barueri, na Grande São Paulo, gerando uma fumaça preta na região.

De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das 11h28 em uma indústria de reciclagem localizada na Rua das Antilhas, no Jardim Califórnia. Até agora, 16 viaturas estão no local e ainda não há registros de vítimas.

O local, que fica próximo à Rodovia Castello Branco, é uma zona industrial, com diversas fábricas.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Equipes de apoio da ENEL e da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) também estão no local.

Moradores da região compartilham vídeos do incêndio nas redes sociais. Confira:

Incêndio em Barueri, próximo à Rua chaves. pic.twitter.com/bht3ZdgfkS — Rickson Miguel (@rickevivian) August 26, 2021

Carros que estavam estacionados nas ruas próximas ao galpão também foram atingidos:

