Grande Fortaleza registra tremor de terra e assusta moradores

Um tremor de terra foi registrado na noite de ontem (7), às 20h22, na divisa dos municípios de Chorozinho e Cascavel, localizados na região da Grande Fortaleza, no Ceará. O fenômeno, que foi registrado pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), teve magnitude de 2.5 na escala Richter.

De acordo com o laboratório, a Defesa Civil do Ceará já foi informada sobre o tremor, e a atividade sísmica continua sendo monitorada. Não há informações sobre pessoas feridas ou danos estruturais nos locais.

“O Laboratório Sismológico já informou o responsável pela Defesa Civil do Ceará e segue monitorando e divulgando a atividade sísmica da Região Nordeste em tempo real”, informou o LabSis em nota.

A Rede Sismográfica Brasileira informou que o abalo também pôde ser sentido por moradores de Pitombeiras, Cedro, Timbaúba dos Marinheiros e Chorozinho.

O último evento desse tipo no estado do Ceará, divulgado pelo Laboratório Sismológico, ocorreu no sábado (4), na região do município de Bela Cruz, às 14h35, e teve magnitude preliminar 1.7 na escala Richter.

Outros eventos também foram registrados no Ceará no fim do mês de junho, precisamente no dia 29. Dois eventos foram observados na região de Santana do Acaraú, com magnitudes preliminares 1.7 e 1.4 na escala Richter, e outro na região de Groaíras, com magnitude preliminar 1.8.