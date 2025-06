Governo Zema é ótimo e bom para 43,9% e ruim ou péssimo para 22,3%, diz pesquisa Futura

O percentual de eleitores de Minas Gerais que avaliam o trabalho do governador Romeu Zema (Novo) como ótimo ou bom é de 43,9%, enquanto os que consideram ruim ou péssimo é de 22,3%, aponta a pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada nesta quarta-feira, 18.

O levantamento mostra ainda que 31,4% consideram o trabalho regular, e 2,4% não sabem ou não responderam sobre o governo mineiro.

Na comparação com a pesquisa divulgada em março de 2025, a popularidade da gestão Zema se manteve estável. O percentual de avaliação positiva teve uma oscilação negativa de 1 ponto percentual, enquanto a negativa variou 0,5 ponto.

Em relação à aprovação, 61,2% dizem que validam a gestão Castro e 31,2% desaprovam. Apenas 7,6% não opinaram.

A pesquisa do instituto Futura ouviu 1.200 pessoas em Minas entre os dias 22 de maio e 5 de junho por CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro do levantamento é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos com índice de confiança de 95%.

Inflação preocupa mais que segurança

No estado, a pesquisa aponta que, assim como no levantamento nacional, a prioridade da população mineira é a saúde, com 36,1% das pessoas afirmando que a área deveria ser prioridade dos governos. A educação ocupa a segunda posição, com 18,1%. A segurança, que figura como a terceira maior preocupação no Brasil, é apenas a quarta em Minas Gerais, com 9,5%. A inflação, por sua vez, supera a segurança, alcançando 11,6%.