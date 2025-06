O balcão de uma farmácia no interior de MG serviu de laboratório para um negócio de R$ 3 bilhões

Thiago Marques, fundador da Hiper Saúde, conhece de perto os desafios enfrentados pelas farmácias independentes no Brasil.

Filho de pedreiro e faxineira, ele cresceu em Paraguaçu, uma cidade com menos de 20 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Aos 15 anos, começou a trabalhar em uma farmácia local e, ali, descobriu o valor de um bom atendimento ao cliente.

O que parecia ser apenas mais um emprego, transformou-se no ponto de partida de uma trajetória empresarial que o levaria a construir um império no setor farmacêutico.

A Hiper Saúde, nome da empresa criada por Thiago, começou sua jornada com um objetivo claro: ajudar pequenas farmácias, muitas vezes familiares, a competir com as grandes redes de varejo.

Hoje, com mais de 1.100 farmácias licenciadas em todo o Brasil cujas vendas, somadas, chegam a 3 bilhões de reais, a empresa é uma referência no uso de inteligência artificial para otimizar a gestão desses negócios. Mas para chegar até aqui, Thiago teve que trilhar um caminho cheio de desafios e momentos decisivos.

Início humilde

A trajetória de Thiago no varejo farmacêutico começou de forma simples, como entregador de farmácia em sua cidade natal.

"Eu passei uma semana pedindo emprego, até que, finalmente, o dono da farmácia me deu uma chance", relembra.

Aos 15 anos, Thiago entrou no balcão da farmácia e logo percebeu que o atendimento ao cliente era mais do que uma obrigação: era uma oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Essa visão o acompanharia por toda a sua carreira.

Aos 18 anos, Thiago se tornou gerente de uma farmácia e foi responsável por liderar uma equipe de seis pessoas.

Foi nesse período que ele teve um dos momentos mais marcantes de sua carreira: percebeu que um cliente estava sendo intoxicado por um medicamento mal orientado. Esse episódio lhe mostrou a importância do farmacêutico não apenas como vendedor, mas como um verdadeiro conselheiro de saúde.

“Essa experiência foi fundamental para a minha visão de um negócio que não só vendesse medicamentos, mas que também contribuísse para a saúde da comunidade”, diz.

A virada

Após alguns anos trabalhando na indústria farmacêutica, Thiago começou a oferecer consultoria para farmácias independentes.

Ele ajudava a melhorar o layout, a precificação e a gestão de estoque, e logo percebeu que esse trabalho o empolgava mais do que a própria indústria.

“Vi que minha paixão estava em ajudar as farmácias a crescerem”, conta. Esse impulso o levou a fundar, em 2011, a RM Farma, empresa que mais tarde se tornaria a Hiper Saúde.

O primeiro ano foi difícil. A empresa mal conseguiu um lucro e ele foi pequeno: só 212 reais. Em um momento de incerteza, Thiago vendeu 33% da empresa para uma cliente por 15 mil reais.

Uma conversa decisiva com um amigo na praia de Ubatuba fez com que ele vislumbrasse um futuro no qual as farmácias independentes seriam mais do que simples pontos de venda, mas sim negócios eficientes, capazes de competir com grandes redes.

Em 2013, a empresa fechou o ano com 70 farmácias parceiras e um crescimento significativo.

A mudança de nome de "Minas Farma" para "Hiper Popular", focada em medicamentos acessíveis, refletiu a missão de tornar os remédios mais baratos e acessíveis para a população brasileira.

"Em 2017, percebi que estava indo além da venda de medicamentos. Eu estava impactando a vida das pessoas, oferecendo uma chance melhor de viver com dignidade", relembra.

Pioneirismo em IA

Em 2020, Thiago decidiu expandir os horizontes da empresa e mudou a operação para São Paulo.

Esse movimento, marcado pela pandemia, representou um ponto de inflexão na Hiper Saúde.

Foi nesse contexto que a empresa se tornou pioneira no uso de inteligência artificial no setor farmacêutico com o lançamento da plataforma Otimiza.

A ferramenta foi desenvolvida para automatizar tarefas operacionais, como gestão de estoque, precificação e análise de vendas, permitindo que o farmacêutico se concentrasse mais no atendimento e na saúde do cliente.

"Otimiza é um divisor de águas para farmácias independentes. Ele resolve problemas que levavam horas em minutos", diz.

A plataforma tem se mostrado essencial para aumentar a rentabilidade das farmácias parceiras, que, em média, veem um crescimento de 5% após a implementação do sistema.

A Hiper Saúde também se destacou pela estratégia de negociação com a indústria farmacêutica, permitindo que suas farmácias comprassem medicamentos com condições melhores do que as grandes redes.

Isso garantiu um preço competitivo, um dos maiores desafios enfrentados pelas pequenas farmácias.

Com a plataforma Otimiza, as farmácias passaram a entender melhor a demanda local, gerenciar o estoque com mais eficiência e, assim, oferecer um serviço de qualidade, a um preço justo.

Impacto social

A Hiper Saúde não apenas mudou o setor farmacêutico, mas também contribui para a saúde pública, especialmente em regiões mais carentes.

Com o conceito de "farmácia da família", a empresa visa ampliar o acesso à saúde, oferecendo desde medicamentos mais baratos até serviços de atendimento primário, como aferição de pressão e orientação farmacêutica.

A Universidade da Farmácia, criada em 2020, é outra iniciativa da empresa para promover a educação de farmacêuticos e empreendedores, já tendo formado mais de 40 mil pessoas.

Hoje, a Hiper Saúde projeta vendas de 3 bilhões de reais neste ano e um crescimento contínuo até alcançar 5.000 farmácias parceiras até 2030.

“A farmácia independente é um dos principais pontos de cuidado para a população brasileira. Nosso objetivo é ajudá-las a crescer e a fazer a diferença nas comunidades”, diz.