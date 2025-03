Governo Tarcísio busca investimentos na França para habitação popular

O governo de São Paulo iniciou nesta segunda-feira, 10, uma agenda internacional para captar investimentos para os programas habitacionais do Estado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) apresenta, no MIPIM, maior congresso global do setor imobiliário, oportunidades de negócios e ações desenvolvidas pela gestão estadual. O secretário Marcelo Branco lidera a comitiva no evento, realizado entre 10 e 14 de março em Cannes, na França.

Essa é a primeira vez que a gestão estadual participa do evento, que recebe gestores públicos, investidores internacionais e fundos soberanos que geram mais de 4 bilhões de euros em ativos.

A secretária não definiu uma meta de captação na viagem, mas reforça que a previsão é entregar 200 mil novas moradias na gestão. Até o momento, os programas habitacionais da gestão entregou mais de 52,3 mil, há 97 mil em construção e novas unidades serão anunciadas em breve.

O primeiro dia do congresso foi dedicado à Política Habitacional, sob o tema Housing Matters (Habitação Importa). Durante sua participação, Marcelo Branco afirmou que a secretaria busca ampliar a parceria entre setor público e privado para aumentar a escala das políticas habitacionais.

“Selecionamos programas que podem atrair investimentos e contam com apoio do mercado para viabilizar a expansão das iniciativas”, disse o secretário.

Entre os programas apresentados, está o Casa Paulista - Carta de Crédito Imobiliário, que destina subsídios a famílias com renda de até três salários mínimos. Desde 2023, foram concedidos mais de 60 mil cheques, com 28,6 mil moradias entregues e outras 55 mil em construção.

Outra iniciativa é a Carta de Crédito Associativa (CCA), que prioriza empreendimentos que já possuem licenças ambientais e de edificação, reduzindo o tempo necessário para a execução das obras. O governo estadual entregou 4,5 mil unidades habitacionais nesse modelo, com investimentos de R$ 802,9 milhões, além de 14.436 unidades em produção, com R$ 2,6 bilhões em recursos.

O secretário também destacou o programa Bairro Paulista - Cidades Sustentáveis, voltado para intervenções urbanas que aumentem a resiliência das cidades e promovam mobilidade e segurança viária. Desde seu lançamento, em novembro de 2023, um projeto-piloto foi concluído em Araçoiaba da Serra, e outras cinco obras estão em andamento. Há 60 projetos em análise e 90 reuniões agendadas até o fim de março para orientar prefeituras sobre adequações aos padrões do programa.

Além de apresentar as oportunidades de investimentos, Branco tem reuniões agendadas com a ministra de Habitação e Ação Social da Dinamarca, Sophie Hæstorp Andersen, e com o arquiteto Carlo Ratti, coordenador do Senseable City Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), além de encontros com investidores japoneses.

O objetivo dos encontros é conhecer modelos internacionais de políticas públicas e novas tecnologias para aplicação no setor habitacional paulista.