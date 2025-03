Defesa Civil emite alerta de chuva forte para São Paulo nesta terça-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo para a população nesta terça-feira, 11. No aviso, o órgão informou a ocorrência de chuva forte na região central da capital paulista com raios e vento forte, orientando os moradores a procurarem abrigos seguros.

Em um comunicado, divulgado nesta segunda-feira, o governo do Estado orientou os moradores sobre o alerta amarelo e medidas para se proteger de desastres.

"No Alerta Amarelo, as condições metereológicas não são tão graves, mas existe risco. Assista ao vídeo e saiba como se proteger!

Fique sempre atento aos alertas e aprenda como agir em cada situação!".

*Em atualização.