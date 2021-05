Governo recusou seis propostas de vacinas da Pfizer; veja quais foram

Desde agosto de 2020, o Brasil tem oportunidade de fechar contratos com a Pfizer para a compra de vacinas contra a covid-19. O governo, no entanto, recusou seis ofertas feitas entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, e só resolveu adquirir os imunizantes em março deste ano — sete meses depois da primeira proposta, que previa entrega de 500.000 doses ainda no ano passado.

As informações são do ex-presidente da Pfizer no Brasil Carlos Murillo, que estava no cargo quando a empresa começou a negociar vacinas. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta quinta-feira, 13, ele detalhou todas as vezes que a empresa entrou em contato com o Brasil para oferecer imunizantes.

Veja como foi:

A partir de maio de 2020: reuniões iniciais com o Ministério da Saúde, nas quais a Pfizer compartilhava o status de andamento da ainda potencial vacina

16 de julho de 2020: Pfizer entrega ao Ministério da Saúde um documento de manifestando interesse na negociação de vacinas

6 de agosto de 2020: reunião em que o Ministério da Saúde manifesta possível interesse em comprar as vacinas

14 de agosto de 2020: Pfizer faz a primeira oferta ao Brasil. Propõe dois contratos: de 30 milhões de doses e de 70 milhões de doses. Nos dois, a previsão de entrega era de:

500.000 doses ainda em 2020

1,5 milhão no primeiro trimestre de 2021

5 milhões no segundo trimestre de 2021

O restante até o fim de 2021

18 de agosto de 2020: Pfizer faz a segunda oferta ao Brasil. Propõe dois contratos, de 30 milhões de doses e de 70 milhões de doses. Nos dois, a previsão de entrega era de:

1,5 milhão de doses ainda em 2020

1,5 milhão no primeiro trimestre de 2021

5 milhões no segundo trimestre de 2021

O restante até o fim de 2021

26 de agosto de 2020: Pfizer faz a terceira oferta ao Brasil. Propõe dois contratos, de 30 milhões de doses e de 70 milhões de doses. Nos dois, a previsão de entrega era de:

1,5 milhão de doses ainda em 2020

2,5 milhões (no contrato de 30 bilhões) ou 3 milhões (no contrato de 70 bilhões) no primeiro trimestre de 2021

8 milhões (contrato de 30 bilhões) ou 14 milhões (contrato de 70 bilhões) no primeiro trimestre de 2021

O restante até o fim de 2021

11 de novembro de 2020: Pfizer faz a quarta oferta ao Brasil, de 70 milhões de doses. A previsão de entrega era de:

2 milhões de doses no primeiro trimestre de 2021

6,5 milhões no segundo trimestre de 2021

32 milhões no terceiro trimestre de 2021

29,5 milhões no quatro trimestre de 2021

24 de novembro de 2020: Pfizer faz a quinta oferta ao Brasil, igual à anterior, de 70 milhões de doses. A previsão de entrega era a mesma:

2 milhões de doses no primeiro trimestre de 2021

6,5 milhões no segundo trimestre de 2021

32 milhões no terceiro trimestre de 2021

29,5 milhões no quatro trimestre de 2021

15 de fevereiro de 2021: Pfizer faz a sexta oferta ao Brasil, de 100 milhões de doses. A previsão de entrega era de:

8,7 milhões de doses no segundo trimestre de 2021

32 milhões no terceiro trimestre de 2021

59 milhões no quarto trimestre dei 2021

*Não especificou quando seria a entrega das 300.000 restantes

22 de fevereiro de 2021: Anvisa aprova registro permanente da vacina da Pfizer

8 de março de 2021: Pfizer faz a sétima oferta ao Brasil, de 100 milhões de doses. A previsão de entrega era de:

14 milhões de doses no segundo trimestre de 2021

86 milhões no terceiro trimestre de 2021

19 de março de 2021: governo brasileiro assina contrato com a Pfizer, para compra de 100 milhões de doses, com base na sétima oferta

23 de abril de 2021: Pfizer faz nova oferta ao Brasil, de 100 milhões de doses. A previsão de entrega era de:

30 milhões de doses no terceiro trimestre de 2021

70 milhões no quarto trimestre de 2021

10 de maio de 2021: governo brasileiro assina segundo contrato com a Pfizer, para compra de mais 100 milhões de doses, com base na oferta de 23 de abril