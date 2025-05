Governo Lula homenageia Papa Francisco em reunião do Brics

Durante a reunião dos assessores de Segurança Nacional do Brics, realizada nesta quarta-feira (30) no Palácio Itamaraty, em Brasília, o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, prestou uma homenagem ao Papa Francisco, que morreu aos 88 anos no último dia 21.

Em seu discurso, Amorim destacou a última mensagem de Páscoa deixada pelo Pontífice como um símbolo de compromisso com a paz e a justiça social.

— Gostaria de finalizar com uma homenagem ao Papa Francisco que, em sua última mensagem de Páscoa, fez uma defesa da paz — afirmou o diplomata diante das delegações estrangeiras presentes.

Amorim citou diretamente as palavras do Papa para reforçar seu apelo em prol da paz e da solidariedade internacional. — Apelo a todos os que no mundo tenham responsabilidades políticas para que não cedam à lógica do medo, mas usem os recursos disponíveis para combater a fome e promover o desenvolvimento. Essas são as armas da paz — completou.

O ex-ministro das Relações Exteriores participou do funeral de Francisco no último sábado (26), em Roma, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia reuniu líderes religiosos e chefes de Estado do mundo inteiro, além de uma multidão de fiéis comovidos com a morte do líder da Igreja Católica.

Francisco comandou a Igreja por mais de uma década e faleceu vítima de um acidente vascular cerebral seguido de colapso cardiocirculatório, após um longo período de tratamento contra pneumonia.