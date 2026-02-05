Brasil

Kassab filia seis dos oito deputados estaduais do PSDB em São Paulo

Vão deixar o PSDB os paulistas Analice Fernandes, Barros Munhoz, Carlão Pignatari, Maria Lúcia Amary, Mauro Bragato e Rogério Nogueira

Kassab: presidente do PSD já havia filiado dois governadores do União Brasil  (Matheus Campos/Amcham/Divulgação)

SBT News

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 17h42.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, avançou nesta quinta-feira, 5, sobre o PSDB em São Paulo e acertou a filiação ao partido de seis dos oito deputados estaduais tucanos na Assembleia Legislativa paulista.

Devem deixar o PSDB no próximo dia 4, durante a janela partidária, os deputados Analice Fernandes, Barros Munhoz, Carlão Pignatari, Maria Lúcia Amary, Mauro Bragato e Rogério Nogueira, que atualmente lidera a bancada tucana na Alesp. O grupo se reuniu com Kassab nesta quinta-feira, 5, para fechar o movimento.

Aliados do dirigente afirmam que a estratégia vai além do reforço da bancada estadual. O objetivo é ampliar a presença do PSD também no plano federal e ocupar o espaço aberto pelo encolhimento do PSDB no campo da centro-direita, reposicionando o partido como uma das principais forças desse espectro político.

Nas últimas semanas, Kassab já havia ampliado o alcance nacional do PSD ao filiar dois governadores que estavam no União Brasil: Marcos Rocha, de Rondônia, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Caiado, inclusive, tem manifestado intenção de disputar a Presidência da República neste ano, o que reforça o peso político da ofensiva conduzida pelo comando do partido.

 

